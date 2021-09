Norwegian-pilot Katrine Areklett om gjenåpningen: – Helt fantastisk

SOLA LUFTHAVN (TV 2) Fra 1. oktober skal Norwegian gjenåpne basene sine i Stavanger, Bergen og Trondheim. Det til stor glede for flere ansatte.

Årsaken til gjenåpningen er økende trafikk

– Det er veldig viktig for Norwegian å kunne gjenåpne basene. Når vi kan øke bemanningen igjen på lokale steder, blir det en mer effektiv drift, forteller konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian til TV 2.

Etter halvannet år med permitteringer, kan flere ansatte få komme tilbake igjen på jobb.

En av dem er pilot Katrine Areklett. Hun har vært ansatt som pilot for Norwegian i over ti år, men har vært permittert store deler av pandemien.

PANDEMI: Selv om produksjonen for Norwegian nærmest stanset opp 13. mars 2020, ble basene offisielt midlertidig stengt 10. november 2020. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Til å begynne med var det mye usikkerhet. Vi visste ikke hva som skulle skje eller om vi hadde en jobb å gå til, forteller Areklett til TV 2.

– Det var tungt, men nå er vi glad for at alt løsner! Men det betyr på ingen måte at norsk luftfart er reddet, legger hun til.

Mindre pendling

Til vanlig bor Areklett på Karmøy, men har pendlet til Oslo de gangene hun har jobbet under pandemien. Men med en gjenåpning av basen i Stavanger, betyr det nå kun pendling til Sola lufthavn.

– Det er helt fantastisk! Det er så utrolig deilig at de gjenåpner basene. Spesielt når man har familie og barn. Dette har stor innflytelse på oss som bor på kysten, så slipper vi å pendle til Oslo, forteller hun.

PILOT: Katrine Areklett har vært permittert store deler av pandemien. Foto: Frode Hoff / TV 2

Nyheten betyr at totalt 112 piloter og 165 kabinansatte i Bergen, Stavanger og Trondheim får komme tilbake igjen på jobb. I tillegg er planen å øke antallet kabinansatte i Stavanger.

– Dette er jo et resultat av at folk begynner å reise igjen. I Bergen, Trondheim og Stavanger er vi nå oppe i 80 prosent av kapasiteten sammenlignet med oktober 2019, sier konsernsjef Karlsen.

Stengt i ett år

Selv om produksjonen for Norwegian nærmest stanset opp 13. mars 2020, ble basene offisielt midlertidig stengt 10. november 2020.

SOLA LUFTHAVN: Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian besøkte flere ansatte på Sola lufthavn torsdag ettermiddag. Foto: Frode Hoff / TV 2

Før pandemien hadde flyselskapet over 11.000 ansatte og 156 fly i drift. Da pandemien herjet i fjor, var det i underkant av hundre Norwegian-piloter i jobb på det færreste, ifølge selskapet. I dag er det rundt 3000 ansatte og 51 fly i flåten.

Samme dag som Norwegian gjenåpner basene sine 1. oktober, fjernes også det globale reiserådet.

Det innebærer at det ikke lenger frarådes å reise til andre land i verden - noe Norwegian har merket på bestillingene.

– Det var litt jubelstemning, ja. Vi merker jo at myndighetenes reiseråd påvirker nordmenns reisevaner. Forrige uke var bra. Superbra, faktisk, sier han.