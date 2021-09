Kraftig brann i enebolig i Oslo - evakuerer naboer

SISTE: Like over klokken 17 melder politiet om at brannen er slukket. Det førte til store materielle skader på boligen, men ingen personer kom til skade. Politiet undersøker nå årsaken til brannen.

Klokken 15.56 brant det fortsatt kraftig i eneboligen, og det ble startet evakuering av beboere til de eneboligene som ligger nærmest brannstedet.

Politiet meldte først om brannen klokken 15.31 torsdag.

– Det brenner kraftig i en enebolig, men skal ikke være spredningsfare, opplyser operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Gjermund Stokkli, til TV 2.

Det er fire personer folkeregistrert på boligen, og ifølge meldinger til politiet skal de være ute og i sikkerhet.

– Det er full fyr i eneboligen med kraftige flammer, melder politiet klokken 15.40.

Eneboligen ligger i Løkkaskogen på Holmen i bydel Vestre Aker i Oslo. Det er mye røyk på stedet, og naboer bes lukke vinduer og holde seg borte fra stedet.