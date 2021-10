Har imponert treneren etter mareritt-år: – Vært en av våre beste spillere

«Mister trolig hele sesongen».

Det var tittelen på en sak som Stabæk publiserte på sin hjemmeside 11. mars 2020.

Det ble også en realitet for Jeppe Arctander Moe. Undersøkelser viste at det fremre korsbåndet var avrevet, og dermed ble hele sesongen spolert for den da 24 år gamle venstrebacken.

Først i juni 2021 var han tilbake på banen igjen – i en treningskamp da Stabæk møtte Skeid. Siden den gang har Fossum-gutten hatt små tilbakefall, men onsdag denne uken spilte Moe sin tredje strake kamp på kun sju dager.

– Det er utrolig deilig og veldig gøy. Jeg kjenner at jeg nærmer meg ordentlig kampform igjen, men det skal sies at jeg er sliten nå etter tre kamper på én uke, sier Moe til TV 2 og legger til:

– Det er kanskje ikke så unaturlig ettersom jeg gikk på noen «ildsinte» løp som Petter Belsvik kaller det. Men hvert minutt jeg får på fotballbanen er gull for meg.

– «Ildsinte» løp? Utdyp.

– Det er løp fra dypet. 60 meters, unnskyld språket, jævel-løp. Men det er jo det som er gøy. I hvert fall om man får ballen etter å ha tatt det løpet, ler Moe og sikter til at han fikk få, om ingen, av de mot Strømsgodset onsdag kveld.

Moe scorer sitt første mål for Stabæk:

Venstrebacken med den gode venstrefoten forteller til TV 2 om et tøft år med mye slit, mange timer på styrkerommet og en følelsesmessig berg-og-dalbane.

– Det har vært veldig tøft. Særlig når man blir friskmeldt, får tilbakeslag, så klar igjen før nok et tilbakeslag. Det er det tøffeste. Etter en trøkk klarer man å snu tankene over til noe positivt, men når nedturene så kommer igjen blir det tøffere.

Treneren er imponert

Nå kjemper Stabæk en intens kamp om å overleve i Eliteserien. Med ti kamper igjen ligger Stabæk nest sist på tabellen. Avstanden opp til sikker plass er imidlertid ikke på mer enn to poeng.

Stabæk-trener Eirik Kjønø har latt seg imponere over Moe etter at han nå er tilbake etter skaden.

– Det er fantastisk for han. Jeppe har slitt med skader i over ett år og har jobbet for seg i det skjulte. Det er tøft å være i styrkerommet alene når gutta spiller kamper og trener. Han har vært positiv, trent godt og vært blid. Nå har han blitt kastet til ulvene og prestert veldig bra. Han har faktisk vært en av våre beste spillere i det siste, sier Kjønø til TV 2.

Han sier likevel at han ikke har blitt overrasker over nivået til Moe ettersom han har fulgt med på jobben som venstrebacken har lagt ned i skadeperioden. Det mentale oppi det hele er noe Kjønø trekker fram som det mest imponerende.

– Det er noe av det verste man opplever. Man vil bidra og man vil være i garderoben og spille kamper. Å møte opp i styrkerommet hver eneste dag, i tillegg til å få tilbakefall, er ekstremt tøft. Det tror jeg er et litt underkommunisert tema i idretten.

Nå håper lysluggen fra Fossum å holde seg unna skadene, men aller mest at klubben han har i sitt hjerte skal beholde plassen i Eliteserien.

– Det hadde vært en gedigen opptur. Da blir det en ordentlig fest her etter siste serierunde, sier Moe med et meget bredt smil om munnen.