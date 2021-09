Uvaksinerte OL-utøvere kan bli innestengt på hotellrommet i tre uker

OL i Beijing er bare fire måneder unna, og onsdag kom IOC med en oppdatering på hva slags koronarestriksjoner som vil være gjeldende for utøvere, ledere og andre akkrediterte til mesterskapet.

Personer som ikke er fullvaksinerte må tilbringe hele tre uker i karantene ved ankomst Beijing før de eventuelt kan delta i OL.

I tillegg vil alle som har en funksjon under lekene bli testet for korona på daglig basis.

TV 2 har tidligere omtalt hvordan for eksempel Kinas landslagstrener i skiskyting, Ole Einar Bjørndalen, i praksis ble satt i to ukers isolasjon på et hotellrom da han skulle inn i landet fra utlandet.

Bjørndalen fikk verken lov til å forlate hotellrommet eller åpne noen av vinduene underveis i karantenetiden. Skiskytterlegenden brukte derfor de to ukene til å tilbakelegge tre fulle maraton ved å løpe fram og tilbake på rommet.

Trolig fullvaksinert norsk tropp

Det er nok en lite anbefalt oppladning for utøvere som skal til OL for å kjempe om edelt metall. TV 2 har derfor sendt IOC en e-post med spørsmål om hvordan de tre karanteneukene må gjennomføres for utøvere som eventuelt ikke er fullvaksinerte:

* Må de være på hotellrommet sitt døgnet rundt?

* Vil de få forlate hotellrommet sitt for å trene?

– Ytterligere informasjon om vaksinasjon og koronarestriksjoner for Beijing 2022 vil bli utdypet i Playbook. De første versjonene av disse vil bli tilgjengelige i slutten av oktober, skriver IOC.

Den norske OL-troppen vil neppe påvirkes nevneverdig av kravet om fullvaksinerte utøvere. Aasne Fenne Hoksrud vil være ansvarlig OL-lege i Beijing, og har foreløpig ingen informasjon på at noen i troppen vil være uvaksinerte.

– De signalene jeg har fått fra særforbund, er at de aller, aller fleste av våre utøvere er fullvaksinerte. Så antakelig blir det ikke noen stor utfordring for oss. Det kan selvsagt komme overraskelser i troppen, så når jeg sier de aller fleste, mener jeg at det fortsatt kan være noen usikre kort rundt hvem som reiser, sier Hoksrud.

– Kjenner du til om det er noen som ikke vil vaksinere seg?

– Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Men jeg har ikke den totale oversikten, kun en grovoversikt. Jeg kan ikke utelukke at det kan komme overraskelser når vi går tettere inn på dette, sier hun.

TV 2 får bekreftet fra landslagslegene i skiskyting og alpint at alle deres utøvere er fullvaksinerte. Landslagslegen i langrenn har foreløpig ikke svart på vår henvendelse.

KINESISK KARANTENEHOTELL: Ansatte ved et karantenehotell i Dalian i Liaoning-provinsen i heldekkende beskyttelsesutstyr, etter et smitteutbrudd i regionen denne måneden. REUTERS/Thomas Peter

Utbrudd er PR-katastrofe

I Norge er grunnprinsippet at vaksinering er frivillig, selv om alle voksne oppfordres sterkt til å gjøre det.

Med sine knallharde karantenekrav er det liten tvil om at Kina og IOC i praksis krever fullvaksinasjon for å delta.

– Dette er kanskje en måte for IOC og den lokale olympiske komité å stimulere flest mulig til å vaksinere seg. Det er ikke alle nasjoner som har like høy vaksinasjonsdekning som oss her i Norge. På en måte er dette en fordel for oss, ved at det blir tryggere leker, sier Hoksrud.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg tror kinesiske myndigheter for alt i verden vil unngå lignende opplevelser som under OL i Tokyo i sommer, der flere utøvere testet positivt inne i OL-landsbyen, og flere tusen japanere testet positivt hver dag.

– Et større koronautbrudd under OL i Beijing vil være PR-krise for Kina. De ønsker å bruke dette OL til å bygge et spesielt bilde av Kina, som en framtidsrettet stormakt som leder an utviklingen på mange fronter. Det er viktig for Kinas selvbilde at dette går på skinner. Dessuten er det er sårt punkt for Kina å være opphavet til koronapandemien, og det er noe de egentlig ikke vil ha så mye oppmerksomhet rundt. Jeg er ikke overrasket over at de er villige til å ta i bruk ekstreme midler for å hindre smitteutbrudd, sier Finstad Berg.

IKKE OVERRASKET: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

I Norge ga myndighetene klarsignal til full gjenåpning av samfunnet sist helg, tross at det fortsatt er en god del smitte, ettersom en så stor andel av befolkningen er fullvaksinerte.

– Derfor kan det virke veldig rart for oss nå at noen skal være så strenge, men for flere utøvere som har tenkt seg til OL er dette ganske dramatisk. De som har valgt ikke å vaksinere seg må ta en skikkelig runde med seg selv, for ingen mener vel at det er en god oppladning å sitte tre uker i karantene på et hotell i Beijing. Det vil være veldig lite aktuelt for de fleste, konstaterer hun.

Under Tokyo-OL var det daglige spyttprøver fra alle deltakere, og det blir et like omfattende testregime i Beijing.

Både vaksinerte og uvaksinerte utøvere vil deretter leve i en «boble» fra 23. januar og fram til de forlater Kina. Det omfatter transport, hoteller og treningsanlegg.

– Man kan forvente at de første deltakerne ankommer 23. januar, derfor gjelder bobla fra den datoen og fram til hjemreise. Kommer du 5. februar, går du rett inn i bobla, slik jeg tolker det, sier OL-lege Aasne Fenne Hoksrud.