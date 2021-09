Krever erstatning og gjenopptagelse

Torsdag ble Torkel frifunnet på alle punkter i saken hvor han sto tiltalt for å ha kidnappet sin egen datter.

Han skjønte hvilken vei det ville gå da rettssaken tok en svært uvanlig vending tidligere denne uken.

I straffesaken, der 52-åringen sto tiltalt for å kidnappe sin egen datter fra Kypros i 2017, la aktor til slutt ned påstand om at Torkel må fullstendig frifinnes.

– Selv om jeg visste hva som ville komme, var det en enorm lettelse å se frifinnelsen på trykk. Dette gir energi til å kjempe videre, sier han til TV 2.

TV 2 velger å ikke bruke Torkels etternavn av hensyn til datteren.

– Mor fabrikkerte bevis

Han satt på en restaurant torsdag da han fikk beskjed om dommen og frifinnelsen, men kastet seg i bilen og kjørte hjem for å lese hele kjennelsen.

Og dommen er klinkende klar med fullstendig frifinnelse av 52-åringen.

I kjennelsen står det at retten mener Torkel er blitt nektet enhver mulighet til å få realitetsbehandlet anmeldelser på mor, selv om det foreligger flere indisier på at mor kan ha begått kriminelle handlinger som å fabrikkere bevis, uriktig forklaring, samt fått utstedt falsk pass til barnet.

I dommen står det også at retten mener det er bevist at Torkel er den av foreldrene som er best egnet til å sørge for at datteren har kontakt med begge foreldrene.

Torkel sto tiltalt for å ha kidnappet sin egen datter etter en barnefordelingssak. Torsdag ble han frifunnet på alle punkt. Foto: Aage Aune / TV 2

«Av hensyn til barnets beste og Grunnloven § 104 vil retten understreke at det i saken er fremkommet bevis på at det har vært et nært, sterkt og kjærlig bånd mellom far og datter. Gitt den situasjon at far ikke har fått kontakt eller samvær med datteren, etter at mor tok med seg barnet for andre gang til Kypros og at mor ikke har ønsket å forhandle om en minnelig løsning med far, mener retten det er bevist at far er den av foreldrene som er best egnet til å sørge for at barnet får opprettholde kontakt med begge sine foreldre».

– Jeg er veldig fornøyd med at retten er så klar og tydelig i dommen, sier Torkel.

Blandede følelser

Selv om torsdag var en lykkens dag for 52-åringen, så sitter han også med veldig blandede følelser.

– Selv om det er en suveren seier i domstolen, har jeg samtidig blandede følelser fordi jeg har jobbet daglig med dette i seks år og aldri blitt hørt. Det er jo en tragedie. Jeg har jo en datter som har fått en tragisk oppvekst, sier Torkel til TV 2.

STORT SAVN: Savnet etter datteren er enormt. Nå håper Torkel det ikke er alt for lenge til han får se datteren igjen og gi henne en etterlengtet klem. Foto: Aage Aune / TV 2

52-åringen er tydelig på at han er sliten etter å ha kjempet med denne saken i seks år. Men frikjennelsen i straffesaken torsdag ga han ny energi til å kjempe videre for å få datteren tilbake.

– Nå må vi brette opp ermene og kjempe. For nå skimter jeg målet om å få se henne igjen og få henne tilbake, sier Torkel.

– Når tror du at du får se datteren din igjen?

– Som far har jeg jo hele tiden drømt om at den dagen skulle komme. Så svaret er helst i går. Med dagens kjennelse er det jo muligheter for at dette nå kan gå fort. I alle fall dersom norske myndigheter nå legger press på kypriotiske myndigheter, sier Torkel.

Bildene og minnene betyr alt for den 52 år gamle faren. Foto: Aage Aune / TV 2

– Etter så mange års ventetid, hva tenker du er fort?

– I beste fall kan jeg ha henne hjemme igjen til jul. Men den tanken tør jeg nesten ikke tenke, sier Torkel og må svelge unna en klump i halsen.

– Hva er det første du skal gjøre hvis du ser henne igjen?

– Det blir en god klem.

Stemplet som barne-kidnapper i seks år

I seks år har Torkel blitt stemplet, og senere tiltalt for å kidnappe sin egen datter fra Kypros. Han og hans kypriotiske ekskone har i flere år kranglet om foreldreretten til deres felles datter.

I 2017 ble han internasjonalt etterlyst av Interpol da han dro til Kypros for å hente datteren tilbake til Norge. Det har gått fire år siden han sist så datteren.

Han er fradømt foreldreretten i flere rettsinstanser både på Kypros og i Norge, men under straffesaken denne uken kom det frem at det er fordi moren har løyet og forfalsket dokumentasjon. Dette har Torkel forsøkt å fortelle myndighetene i årevis.

– Tenk om de kunne brukt fem minutter på å prate med meg den gang. I stedet for å bruke tusenvis av timer på å straffeforfølge meg på grunn av løgn, sier Torkel til TV 2.

Ifølge morens norske bistandsadvokat, Sol Elden, avviser moren at hun har løyet og forfalsket dokumenter.

– Min klient står fast ved sin historie, om at det hun har gjort har vært etter loven og rettmessig, sier Sol Elden til TV 2.

Krever erstatning

Ifølge aktor i straffesaken mot Torkel var det en samlet bevisvurdering og morens troverdighet som gjorde at han til slutt la ned påstand om fullstendig frifinnelse.

Nå varsler Torkel og hans forsvarer, Mette Yvonne Larsen, at de vil begjære gjenopptakelse av de andre sakene.

VARSLER ERSTATNING OG GJENOPPTAKELSE: Torkels forsvarer Mette Yvonne Larsen skal nå snu hver stein og vil begjære gjenopptakelse av den sivile foreldretvistsaken. (Foto: Grøtt, Vegard/NTB Scanpix) Foto: Grtt, Vegard

– Nå blir det begjært gjenopptakelse av den sivile saken, foreldretvistsaken, og det kommer til å bli fremmet et erstatningskrav, sier Torkels forsvarer Mette Yvonne Larsen til TV 2.

– Vår klient har fått et ødelagt liv på mange måter. Han har store helseproblemer, og han har ikke gjort annet enn å bruke tid på denne saken. Så nå snur vi hver stein foran nye rettsmøter, sier Larsen.