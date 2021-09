Skiforbundet avviser Hoppkomiteens forslag til Bråthen-løsning

Mandag møttes Skistyret og Hoppkomiteen for å diskutere en løsning i den betente konflikten med Clas Brede Bråthen.

Nå har Bråthen, etter det TV 2 erfarer, fått beskjed om at ledelsen i forbundet ikke vil gå videre på det kompromissforslaget som lå på bordet.

– Vi er svært overrasket. Det stod en samlet hoppkomite bak denne beslutningen. Derfor er det uventet at Skistyret velger ikke å godta dette, sier Marit Håvemoen



Vil ha nye forhandlinger

TV 2 vet at forslaget Skistyret har sagt nei til innebærer at enkelte av Clas Brede Bråthens administrative oppgaver skulle overtas av Ståle Villumstad. Hoppkomiteen godtok at Bråthen fortsatt skal være øverste administrative leder i hopp.

Men dette ble en for stor kamel å svelge for Skiforbundets ledelse.

Etter det TV 2 erfarer ønsker Skistyret heller nye forhandlinger med Bråthen om andre løsninger.

– Vil det være aktuelt for Bråthen å gå inn i nye forhandlinger med Skiforbundet?



– Det kommer an på premissene. Clas Brede Bråthen har vært på tilbudssiden hele tiden, noe det kompromissforslaget Hoppkomiteen godkjente viser. Dette forslaget aksepterte Bråthen når det ble presentert for ham. Dette viser at Bråthen har vært løsningsorientert, og hans primære interesse er at hopplandslaget nå skal få fokus på det sportslige, og den viktige sesongen som nå ligger foran dem, sier Håvemoen.



– For tidlig å konkludere

TV 2 har vært i kontakt med Skiforbundets kommunikasjonssjef, Espen Graff, som melder følgende på SMS:

– Skistyret og HK er enige om hvordan denne saken skal behandles videre. Hva det innebærer og hva det konkluderes med er det for tidlig å si noe om nå, skriver han.

Graff var også til stede i forhandlingene på Gardermoen mandag kveld.