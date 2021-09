Støre etter SV-exit: – Dagene har ikke vært bortkastet

Forhandlingene på Hurdalsjøen hotell fortsetter med full styrke. Like etter klokken 14.00 ankom også Sp-nestleder Ola Borten Moe hotellet.



SP-NESTLEDER: Ola Borten Moe kommer til Hurdalsjøen hotell torsdag. Foto: Goran Jorganovitch/TV 2

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte pressen klokken 13 på Hurdalsjøen Hotell, i forbindelse med regjeringsforhandlingene som pågår.

– Vi bruker full fart på en Ap-ledet regjering med Senterpartiet, i den aller beste samarbeidsånd, sier Støre.

– Jeg vil kalle det en Senterparti/Ap-regjering ledet av Støre, sier Vedum.

Stans i oljeleting: – Feil klimapolitikk

Pressemøtet finner sted dagen etter at SV trakk seg fra sonderingssamtalene.

– Vi må gå videre, og har satt ordentlig fart på den prosessen. De dagene inntil i går har ikke vært bortkastet, det er mye politikk som er avklart, sier Støre.

En av årsakene til SV-bruddet var den store avstanden mellom partiene i olje- og klimapolitikken.

– Vi er veldig ambisiøse på å få til klimaskifte. Det omfatter alle punkter vi nå jobber på. Men tanken om å skulle ha en kraftig oppbremsing av den aktiviteten vi har på norsk sokkel, det mener jeg er feil klimapolitikk og feil industripolitikk, sier Støre.

– Her er tyngdepunktet, og det er tyngdepunkter vi er enige om, sier Støre og peker på Vedum.

– SV kunne ikke være enig i det. Men ambisjonene på velferd og klima forlot ikke Hurdal med Audun Lysbakken, avslutter han.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier de jobber grundig og har en god og konstruktiv tone.

FULL FORHANDLINGSFART: Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kunne by på croissanter da de møtte pressen torsdag. Foto: Terje Pedersen

Verken slalåm eller langrenn

– SV-leder Audun Lysbakken advarer i dag om slalåmkjøring i Stortinget i ulike saker, hva vil du si til det?

– Nå gjør vi vår jobb her. Vi har fullt fokus på å lage en ordentlig plattform som er ambisiøs. Vi skal være en regjering som skal ha en offensiv velferdspolitikk og en offensiv klimapolitikk.

Støre sier de vil forholde seg til Stortinget på en ryddig måte, som mindretallsregjering.

– I budsjettet er det helt tydelig at SV er vår foretrukne partner. Vi skal har ikke forberedt verken slalåm, langrenn eller super-G, vi skal stå stødig på beina, være seriøse og til å stole på, sier Ap-lederen.

– Vedum, er det saker der dere er mer enig med Krf og Venstre?

– Det som er fint i det norske systemet er det tradisjon for at man samarbeider og finner løsninger på tvers. Jobben for alle oss på Stortinget eller i regjering er å gjøre liv og hverdag til folk bedre, da skal man ikke la ulike markeringsbehov skygge for det, sier Vedum.

– Skal levere

Etter dramatikken onsdag, er arbeidet nå gått over i en ny fase.

Målet er å bli enige om en regjeringsplattform innen statsbudsjettet legges frem for Stortinget 12. oktober.

– Hva vil du si til Ap-velgerne som ønsket ny rødgrønn regjering?

– Vi skal levere politikken vi gikk til valg på, på den best mulige måten, og jeg ser positivt på et samarbeid med Senterpartiet, sier Støre.