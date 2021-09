Effekten av gjenåpningen uteble: – Må jobbes for å få publikum tilbake

Det ble ingen stappfulle tribuner i Eliteserien etter at restriksjonene ble fjernet. Klubber tror koronapandemien har forverret en allerede bekymringsverdig situasjon.

Koronapandemien har lagt strenge begrensninger for antall tilskuere på norske eliteseriearenaer.

Forrige helgs gjenåpning av stadionene var derfor kjærkommen for klubbene.

Publikum virket imidlertid mer avmålt. Av de åtte lagene som hadde hjemmekamp forrige helg, var det bare Bodø/Glimt som hadde flere på stadion nå enn det snittet var for 2019-sesongen i Eliteserien.

Flere av klubbene hadde langt færre på tribunen forrige helg enn snittet for to år siden. Antallet kan du se i faktaboksen.

Tilskuertall etter avstandskrav ble fjernet (2019-snittet i parantes) Rosenborg: 10 021 (12 703)

Brann: 8076 (11 042)

Molde: Ca 3 300 (6 956)

Bodø/Glimt: 3724 (4 569)

Lillestrøm 4189 (5 837)

Strømsgodset 2589 (5 537)

FK Haugesund 2797 (5 010)

Sandefjord spilte ikke i Eliteserien i 2029 Kilde: Altomfotball.no

– Det er en jobb som må gjøres

På Aker Stadion spilte Molde sin første hjemmekamp uten restriksjoner siden 1. desember i 2019. Den gang møtte 7 152 supportere opp i en sesong som hadde et snitt på 6 956 tilskuere per kamp.

Under lørdagens kamp mot Viking er det ikke oppgitt noe offisielt tall, men klubbdirektør Ole Erik Stavrum sier til TV 2 at rundt 3 300 tilskuere tok turen på toppoppgjøret.

– Vi skulle helt klart ha ønsket oss flere på kamp. Det er en jobb som må gjøres for å få publikum tilbake. Men dette kom veldig brått på, og vi prioriterte at sesongkortinnehavere skulle få plassene sine tilbake.

Stavrum vil ikke kalle det en skuffelse, og at han forventer at tilskuerne kommer tilbake.

– Det hadde nok vært bedre tall om vi fikk beskjed litt før. Men dette kommer ikke av seg selv, heller.

Nå har klubben over to uker på seg til å planlegge for flere tilskuere til neste hjemmekamp, som er mot Odd 16. oktober.

– Vi tenker å lage en folkefest på Aker Stadion. Der vil vi invitere ulike grupperinger og senke billettprisen, sier Stavrum.

– Det eksploderte ikke

Eller ikke i Haugesund strømmet publikum til stadion. Til helgens 1-3-tap for Odd, møtte det opp 2797 tilskuere. I 2019 var tilskuersnittet 4 185. Daglig leder, John Harald Log, kunne tenkt seg enda flere publikummere.

– Det eksploderte ikke. Det er en jobb som må gjøres. Vi kan ikke klage på publikumet, og vi må innse at vi ikke har vært flinke nok.

Selv om FKH ligger i ingenmannsland på tabellen, finnes det grunner for publikum å finne veien til Haugesund Stadion. Før kampen mot Odd, hadde araberne kun tapt én hjemmekamp, og de to tidligere landslagsspillerne Alexander Søderlund og Martin Samuelsen er tilbake på hjemlige trakter.

– Vi hadde håpet på flere. Samtidig kom nyheten om gjenåpning brått på fredags ettermiddag, og vi måtte snu oss om. Jeg tror også mange allerede hadde lagt planer for helgene, sier Log, som peker på at folk kanskje er engstelige etter 18 måneder i en pandemi, men mener problemer stikker mye dypere.

– Man kan ikke ta pressekonferanse og si at vi sliter, og så er det plutselig fullt. Det er høst- og innevær, og har folk 50-tommers skjermer, øl og chips hjemme. Tilskuersvikt er noe som har bekymret i flere år, og nå har det forsterket seg.

Skiller seg ut

Viking kjenner seg ikke igjen i tilskuersvikten. Salgssjef i klubben, Kjartan Salvesen, gleder seg stort til å invitere til den første hjemmekampen uten restriksjoner på to år.

– Det blir en ny og bedre verden. Det blir en sann glede å få invitere på kamp uten å ta de samme hensynene som tidligere. I den anledning slår vi på stortrommen, og inviterer til en ordentlig gjenåpningsfest, sier Salvesen og viser til lørdagens kamp mot Sandefjord, hvor det blant annet blir «FanZone» og konsert med flere profilerte lokale artister, som Morten Abel.

I den sier han klubben med god margin overgår tilskuertallet fra 2019, som var på 7 294. Det gjorde SR-Bank Arena til landets tredje best besøkte.

– Vi merker stor interesse rundt kampen og håper å selge 10 000 billetter, sier salgssjefen.

Han forteller at klubben, som rykket opp året før koronapandemien, har opplevd en økende utvikling i interessen for billetter. Hans klubb skiller seg dermed fra den negative trenden de fleste av eliteseriekonkurrentene opplever.

– Jeg tror vi kommer til å fortsette utviklingen fra før nedstigningen. Vi merker at folk elsker fotball og Viking, som har en sterk lokal identitet.

Han forklarer Stavanger-publikummets interesse slik:

– Jeg tror det handler om sportslig suksess, med et lag med mange lokale spillere. Vi har jobbet hardt og målrettet mot å få et lag som regionen identifiserer seg med og føler nærhet til, og det tror jeg bærer frukter, sier han og fortsetter.

– Det er viktigere enn hoppeslott, gratis is og andre ting rundt kampen, som blir mer som et krydder. Det er kjærligheten til fotball og til klubben som står sterkest.

Også hockeyen sliter

Fotballen er ikke alene om problematikken. Siden restriksjonene ble opphevet lørdag klokken 16.00, har det blitt spilt seks kamper i Fjordkraftligaen. De foregikk med i gjennomsnitt 1339 tilskuere på hver kamp. Det er en nedgang fra 1826 tilskuere i snitt gjennom 2018/19-sesongen.

TV 2s hockeyekspert, Jesper Hoel, sier det er en stor utfordring å lokke publikum til ishallene.

– Man håpet at det skulle komme mye folk når det endelig var mulig igjen. Vi ser at det ikke var tilfellet, sier Hoel, og viser til Frisk Asker mot Stavanger hvor det var rundt 1033 tilskuere, som ett eksempel.

– Klubbene må gjøre en stor jobb for å tilskuerne tilbake på tribunen Det kommer ikke av seg selv. Det må gjøres en ordentlig rekrutteringsjobb. Det er mange tiltak som er mulig å gjøre for å skape entusiasme og få folk på tribunen, sier Hoel, og viser til ett konkret eksempel:

– Derfor er det herlig å se at Sparta inviterer til folkefest med gratis kamp mot Stavanger torsdag kveld, sier Hoel.