Overlegen norsk seier i Landskampen-finalen

Norge ble vinnerne av den tredje sesongen av Landskampen. Det norske vinnerlaget besto av lagledere Thomas Alsgaard (49) og Astrid Uhrenholdt Jacobsen (34), og Marthe Kristoffersen (32) og Emil Iversen (30) – som kom inn til semifinalen.

Til tross for at svenskene hadde overtaket hele sesongene, klatret Norge til topps på seierspallen under finalen. Dette forklarer Alsgaard at ikke var en tilfeldighet.

– Vi lå bak fra første program, så taktikken var å være «underdogs». Vi kjørte vanlig norsk langrennstaktikk, som er å ligge bak helt til spurten går, sier han til TV 2 over telefon.

Se de norske skistjernene sin overlegne serier i videovinduet øverst i saken.

Selvsikre før finalen

Uhrenholdt Jacobsen er også begeistret over seieren, og sier seg enig i at taktikken var det beste valget for å sikre gullet i Landskampen.

– Vi lå under fra første konkurranse. Enten tidvis eller veldig mye, sier hun til TV 2 over telefon, og humrer.

– Så ble jo Thomas og jeg enig om at dette var strategien vi skulle ta. Vi skulle ligge bak. Og det funket jo det! Det var veldig gøy, sier hun.

Selv om svenskene startet med en 20 sekunders ledelse etter duellene før lagfinalen, tok Norge dem raskt igjen og var suveren på den avgjørende delen av konkurransen.

– Jeg så vi var mye raskere med sleggene på betongen. Vi var mer effektive, fant en fin rytme, og fant måter å løse hindrene på. Så da hadde jeg sterk tro ganske tidlig, sier Alsgaard.

Uhrenholdt Jacobsen var også selvsikker da de gikk inn i finalen, men forklarer at hun ikke klarte å ta serien på forskudd.

– Jeg følte vi la en veldig bra plan for finalen, og jeg var aldri stressa over at vi lå bak. Jeg tenkte det hadde mye å si det som skjedde inne i borgen. Men, jeg var ikke noe sikker på noen ting egentlig, før vi var helt ferdig og slapp den siste puslespillbrikken, forklarer hun.

– Det var flere ganger i løpet av konkurransen hvor vi hadde en superbra «feeling», men så var vi likevel ikke best. Klok av skade, så hadde vi ikke håp før det hele var så godt som avgjort. Men, vi holdt hodet kaldt helt til siste slutt, legger 34-åringen til.

Hyller innsatsen til Kristoffersen og Iversen

Både Alsgaard og Uhrenholdt Jacobsen var lagledere gjennom hele sesongen, og mener det ikke var tilfeldig at det var Kristoffersen og Iversen som var med å dra seieren i land.

– Vi var fire stykker som var veldig allsidige. Ikke nødvendigvis rå på spesielle ting, bortsett fra Thomas som har rå styrke på klatring, sier Uhrenholdt acobsen.

Hun forklarer at hun tror byttet av lagspillere i semifinalen, som Norge også vant, var et lurt taktisk trekk inn til finalen.

– Svenskene hadde mange av sine sterkeste inne i starten. Vi tok byttene på slutten, noe som gjorde at vi fikk inn Marthe og Emil de siste dagene som var full av motivasjon og energi. Det handlet mer om disponering av laget, forklarer skistjerna.

– Og så vi er jo seige folk da, vi gir oss aldri!, legger hun til og ler.

Alsgaard er enig i at Kristoffersen og Iversen var avgjørende brikker i seieren.

– Marthe er helt rå. Hun er veldig leken og håndterer alt. Hun super giret på alt, sier Alsgaard.

Iversen derimot, som var med på Landskampen da Norge tapte i fjor, innrømmer Alsgaard at han var litt mer skeptisk til.

– Emil så jeg i en episode fra i fjor da han kom inn som reserve, og det var jo «buljong» det han leverte der. Så vi måtte sette litt krav til han, sier 49-åringen og ler.

– Men i år syns jeg han leverte en veldig bra figur, og var veldig sterk, legger han til.

Iversen vant også overlegent i sin duell mot svenske Marcus Hellner. Se video av Iversen sin suverene duellseier her:

Hjerteoperert før innspilling

Alsgaard ble beskrevet som en nøkkelbrikke for Norge i finalen, i tillegg til «Tarzan» og «Thor med hammeren» av kommentator Marius Skjelbæk (31).

Selv forklarer han at han følte seg som et svakt kort gjennom hele sesongen.

– Jeg klarte meg godt på klatrerelatert styrke, men på resten følte jeg meg som det svake kortet. Jeg hadde aldri overskudd til å få overblikk og til å ta kloke valg. Jeg føler Astrid var den som imponerte mest, både gjennom hele konkurransen og også i finalen, forklarer Alsgaard.

Grunnen var at han slet med helsen under innspillingen. Alsgaard ble hjerteoperert fire uker før deltakelsen og gikk på blodfortynnende medisin, etter mange år med hjerteflimmer.

– Jeg slet litt med helsen, og merket det på en del øvelser. Jeg slet litt med hjerteflimmer i perioden etterpå, noe som er normalt når man er operert for det, sier han.

Alsgaard forklarer at dette var med på å gjøre deltakelsen mer utfordrende enn han skulle tro.

– Det gjorde at det ble enda tøffere. Men det var virkelig brutalt, forklarer han.

– Deilig å vinne

Alsgaard forklarer at han føler seg forpliktet til å si at det var godt å slå svenskene, men at han samtidig ikke kjenner så veldig mye på rivaliseringen mellom Norge og Sverige.

Han har nemlig gode relasjoner til flere på det svenske laget.

– De er jo mine gode venner. Jeg har vært treneren til noen av dem, og Södergren er fadder til min eldste datteren. Så jeg klarer ikke ha noe hat mot Sverige. Men, jeg vil alltid gjøre mitt beste, så det er jo deilig å vinne, forteller han, og avslutter:

– Jeg var veldig fornøyd med alle deltakerne. Vi var en fin gjeng som ga alt på alle øvelser.

