En mann er mistenkt for eksplosjonen i Göteborg

Mannen er mistenkt for å stå bak eksplosjonen. Politiet har ikke funnet og pågrepet ham.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at en mann var pågrepet. Det som er riktig er at mannen juridisk sett er pågrepet, men at politiet ikke har funnet ham.



Like før klokken 05.00 tirsdag morgen gikk alarmen midt i sentrum av Göteborg.

En enorm eksplosjon rammet en bygård. Eksplosjonen utløste også en kraftig brann, og over 20 mennesker ble skadet.

Nødetatene utelukket tidlig at eksplosjonen kom av naturlige årsaker.

En pågrepet

Nå melder Aftonbladet at politiet har pågrepet og siktet en person for eksplosjonen.

Svensk politi har foreløpig ikke uttalt seg om opplysningen.

Det er iverksatt en stor etterforskning etter eksplosjonen.

Alle beboere ble evakuert etter eksplosjonen. Foto: Bjørn Larsson Rosvall/tt

Jaktet 55-åring

Ifølge Expressen har politiet jaktet en 55 år gammel mann som har vært aggressiv mot myndighetspersoner nylig.

Expressen viser til kilder som sier at etterforskningen ikke har funnet tilknytting til gjengkriminalitet.

55-åringens mor skulle ifølge Expressen kastes ut av sin bolig, samme dag som eksplosjonen. Svensk politi har ikke kommentert disse opplysningene.

Saken oppdateres