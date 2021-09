Tinashe Williamsons datter om Lindmo-intervjuet: – Det var modig av mamma

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tinashe Williamson er overveldet over responsen etter at hun delte sterke historier om rasisme i barndommen.

Familien Williamson er virkelig i vinden for tiden.

Skuespiller Odd-Magnus Williamson (41) er å se på kino i sin egen film «Ingenting å le av», Tinashe Williamson (36) er bokaktuell med «Håndbok for unge antirasister», og India Dee Roll Kvangarsnes (11) debuterer denne uken som programleder i «TV 2 Hjelper deg junior».

– Det er veldig gøy og litt spennende, sier India når hun gjester God kveld Norges studio sammen med mamma Tinashe og stepappa «Odda».

11-åringen er nemlig klar for å lede TV 2 Hjelper deg sin nye juniorsatsning sammen med Hjalmar Hegvik Ruud (10).

Den oppgaven har hun tatt på strak arm – uten de store utfordringene.

– Men det å jobbe på McDonalds på kjøkkenet, det var litt vanskelig, medgir hun.

TV-aktuelle: India og Hjalmar har premiere med TV 2 Hjelper deg junior torsdag 30. september. Foto: TV 2

Storm på innsiden

Også bokdebutant Tinashe er høyst aktuell i disse dager. Særlig ett intervju har fått massiv oppmerksomhet – da Tinashe var hos «Lindmo» på NRK.

– Det var ganske overveldende å sitte der, og det kostet å sitte der og fortelle. Men responsen har vært veldig veldig fin og da er det verdt det, slår Tinashe fast.

I intervjuet åpner Tinashe opp om mobbing og vonde opplevelser i barndommen, alle knyttet til hudfargen hennes.

Datteren India er stolt over moren sin.

– Jeg så det når det gikk. Jeg synes det var veldig bra og tøft av mamma. Jeg bare synes det var tøft og modig, slår hun fast.

Odd-Magnus Williamson er helt enig.

– Jeg har jo vært med på hele reisen til Tinashe og visst om disse tingene, og jeg vet hvor vanskelig det er å prate om det. Selv om hun fremstår kontrollert på TV så veit jeg at det er et storm på innsiden av henne, sier ektemannen.

Følelsene utenpå

Etter intervjuet hentet de Tinashe på sin helt egen måte.

– Jeg, India og lillesøster Ziggy plukket henne opp rett etter at hun var ferdig. Da spilte vi «This girl is on fire» på full guffe ut av bilen utenfor NRK, forteller «Odda».

– Da begynte hun å gråte, avslører India.

– Vi er en familie som ler og gråter om hverandre. Følelsene utenpå, supplerer «Odda».

Tinashe er rørt over responsen og håper at boka vil få betydning for hvordan både barn og voksne forholder seg til og omtaler rasisme.

– Jeg håper den skal bidra til å gjøre det lettere for barn og voksne å snakke om rasisme sammen, og også vise barna hvordan vi aktivt kan være antirasister. Det er som at årene på barneskolen og alt som har vært dritt har blitt til dette, og det føles veldig emosjonelt, sier Tinashe.