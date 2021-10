Mistet faren én måned før innspillingen startet

«71 grader nord kjendis» er i gang igjen, der ti kjendiser skal kjempe seg mot Nordkapp. Freestylekjører og X-games-vinner Birk Ruud (21) er en av deltakerne i årets sesong, og har vist stor fysisk og mental styrke så langt i programmet.

Det til tross for at han legger bak seg et tøft år. I tillegg til at han fikk koronaviruset og måtte gå glipp av blant annet X-games, fikk faren hans påvist kreft sommeren 2020. Etter drøye åtte måneder med utallige sykehusinnleggelser og dårlige prognoser, døde faren til Ruud. Dette var kun én måned før sønnen skulle delta i «71 grader nord kjendis».

FAR OG SØNN: Pappa Øyvind sørget alltid for å heie fram sønnen Birk. Foto: Privat

– Det var veldig tøft – det kan jeg ikke legge skjul på. Det er veldig kjipt å miste noen man står så nærme, sier han til God morgen Norge, og fortsetter:

– Men samtidig hadde han vært syk så lenge, så får meg så var det en liten lettelse også; å se at han slapp å lide mer. Så da var det rett og slett perfekt for meg å dra og treffe en så fin gjeng, få lagt vekk mobilen, komme meg ut fra det samfunnet vi lever i, koble av og gjøre noe helt annet. Naturen er jo veldig fin å være i hvis man har det vanskelig.

Ble gode venner

Også programleder Thomas Numme er med i årets sesong. Han havnet på lag med Ruud, og de to delte telt underveis.

21-åringen er like gammel som hans eldste sønn, og Numme forteller at Ruud har imponert han stort – både med tanke på hvordan han håndterte situasjonen med faren og hvordan han ledet laget med stø hånd gjennom land og strand.

– Det andre laget hadde Petter Skjerven, som kan alt. Han er gammel speider og har oversikt over turlivet. Birk fikk meg. Jeg kan jo ingenting om dette her, har aldri gjort det og aldri vært på tur. Så det ble omvendt. Han ble heller en farsfigur for meg og måtte hjelpe meg med mange, mange ting, sier han og fortsetter:

– Han er ekstremt selvstendig og lærevillig – virkelig. Jeg er veldig stolt av han.

Ruud tror han kan takke idretten sin for nettopp dette.

– Det er en individuell idrett, så man er veldig avhengige av å legge opp sin egen hverdag. Det er kun meg selv, min trening og mitt program som styrer om jeg skal bli verdens beste eller ikke, så da er jeg nødt til å legge opp planen mye selv og være individuell.

Utfordringer underveis

Deltakelse i et slikt program krever forberedelser. Mens Ruud fokuserte mest på å lære seg kart og kompass, gikk Numme turer i skogen med tung sekk i et par uker på forhånd.

Freestylekjøreren forteller at det aller verste med turen var å tape de ulike etappene til fordel for det andre laget. Numme, derimot, hadde litt større utfordringer underveis.

GODE VENNER: Birk Ruud og Thomas Numme ble gode venner under innspillingen. Foto: God morgen Norge

– Jeg har aldri vært på tur frivillig noen gang. Og heller ikke nå, egentlig. Jeg var redd for høyder, lange turer og alt, så jeg har fått kjørt meg.

– Det gikk så langt at du hadde dødsangst?

– Ja, ved et par anledninger tenkte jeg; «Det her kommer ikke til å gå bra» og «Tråkker jeg feil nå, så dør jeg». Du vet at det er litt irrasjonelt, men så er det en følelse man sitter med likevel.

Debut som musikalartist

Denne følelsen har TV 2-veteranen også fått kjenne på i varierende grad etter at innspillingen var ferdig. Han er nemlig aktuell med musikalen Mamma Mia på Folketeateret i Oslo i rollen som «Harry».

– 71 grader nord og Mamma Mia – jeg hadde aldri tenkt at jeg skulle gjøre noe av delene. Det var bare én uke mellom 71 grader nord og prøvetiden på Mamma Mia og jeg gikk rett i samme rollen; jeg ligger litt bak alle andre hele tiden.

Etter to tiår i programlederstolen på Senkveld, synes han det var på tide at han kom seg ut av komfortsonen og prøve noe nytt.

– Det er utrolig gøy. Før premieren kom det et team fra England med regissør og koreograf og sånt, som har gjort dette her lenge over hele verden. Det var veldig spennende, og jeg fikk kjørt meg fra første stund.

– Hva frykta du mest med å være med på dette?

– Helt klart dansing. Det stod ikke noe om det i kontrakten. Det var ganske mye mer dansing enn det jeg trodde, sier han lattermildt, og forteller at faren hans, Yngvar Numme, er svært fornøyd med sønnen nye karriereretning:

– Han har sagt til meg i mange år at jeg må komme meg på scenen snart, så jeg tror han synes det er litt stas og gøy at jeg endelig er der.