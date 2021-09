Politimannen Wayne (48) dømt til livstid

Saken oppdateres.

Torsdag ble den tidligere politimannen Wayne Couzens, som drepte Sarah Everard (33), domfelt.

Domstolen Old Bailey dømmer Couzens til fengsel på livstid for å ha bortført, voldtatt og drept den 33 år gamle barneskolelæreren, skriver Sky News.

Dommeren kalte den dømte politimannens handlinger «groteske.»



Politimannen har erkjent i retten at han bortførte, voldtok og drepte 33-åringen.

Everard ble i mars bortført og drept da hun var på vei hjem fra en venninne.

Sarah Everard ble bortført, voldtatt og drept. Foto: AP/NTB

Saken fikk bred nyhetsdekning i Storbritannia, og førte til krav om økte rettigheter og beskyttelse av kvinner.

Onsdag holdt aktor Tom Little sin prosedyre i forbindelse med straffeutmålingen.

Gjennom januar hadde den 48 år gamle politimannen patruljert gatene på såkalte korona-vakter, hvor han håndhevet smittevernreglene.

Han var ikke på jobb da han bortførte og drepte Everard, men skal ha hatt på seg politibeltet sitt.

Den dreptes familie beskrev 48-åringen som et monster i retten onsdag.

– Jeg kan aldri tilgi deg for det du har gjort, å ta Sarah fra oss, sa 33-åringens far Jeremy Everard i retten ifølge Sky News.

Viste politi-ID

Den drapstiltalte politimannen «pågrep» Sarah Everard på uriktig grunnlag, påskuddet var at hun brøt portforbudet. Så voldtok og drepte han henne, sa aktor.

Overvåkingskameraer viser at den 48 år gamle politibetjenten setter håndjern på Everard og viser politiidentifikasjon. Deretter plasserer han henne i bilen og kjører vekk. Aktor mener at den tiltalte hadde leid bilen for å kidnappe og drepe en kvinne som gikk for seg selv.

Fordi det var portforbud i Storbritannia i mars, gjorde det også Everard mer sårbar. Det var også mer sannsynlig at hun da ville akseptere beskyldningen om at hun hadde brutt covid-19-regelverket på en eller annen måte, sa Little i retten.

Obduksjonen av Everard viste at hun døde som følge av kvelning.

Everard ble meldt savnet etter at hun ikke kom hjem etter å ha vært hos en venninne 3. mars i år. Hun ble funnet død en uke senere i et skogområde i Kent, omtrent 80 kilometer fra der hun ble kidnappet av politibetjenten.