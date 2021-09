Får ministerhjelp mot bikinitvang: – Vi har holdt på lenge nok nå

I sommer ble de norske sandhåndballjentene bøtelagt for å spille i shorts i bronsefinalen under EM. Nå har ministrene med ansvar for sport i Norden sendt brev til det internasjonale håndballforbundet for å endre regelverket rundt bekledningen for de kvinnelige sandhåndballspillerne.

I brevet, som fra Norge er signert av kulturminister Abid Raja, adresseres det forskjellsbehandlingen på kvinner og menn, samt at reglene er både utdatert og diskriminerende.

Dagens reglement er omstridt:

«Kvinner skal bruke bikini. Toppen skal være en tettsittende sports-BH med dype utskjæringer ved armene. Trusene må ikke være mer enn ti centimeter på sidene.», heter det i reglementet til det internasjonale håndballforbundet (IHF).

Katinka Haltvik var frontfigur for sandhåndballaget i sommer da det norske laget protesterte. Hun hyller brevet som er sendt fra de nordiske ministrene.

– Dette er veldig bra, og fantastisk at dette blir tatt seriøst. Vi er utrolig glad for støtten vi har fått, sier 30-åringen.

Roser Raja

Abid Raja slaktet regelverket i sommer, og har vært pådriveren for brevet.

- Idrett skal være inkluderende. Det sjokkerte meg da det norske sandhåndballandslaget ble bøtelagt for å spille i shorts i bronsefinalen under det europeiske mesterskapet i Bulgaria i sommer. Nå har jeg fått med meg mine nordiske idrettsministerkolleger, og sammen gir vi en tydelig beskjed til det internasjonale håndballforbundet om å endre draktregelverket, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja i en pressemelding.

REGLENE: De norske sandhåndballjentene har vært tvunget til å spille i truser. Foto: Igor Kralj/pixsell

- Regelverket er ikke bare gammeldags, jeg mener også at det både er helt bak mål og diskriminerende. Vi må ha en idrett hvor alle føler seg velkomne og kan være komfortable når de utøver idretten sin. Mitt håp er at dette brevet, som vi har skrevet i fellesskap, vil føre til en varig endring for de kvinnelige sandhåndballspillerne, fortsetter Raja.

– Jeg er glad for at han uttrykker seg sterkt. Det har ikke vært lett for oss utøvere å vite hva vi kan og bør si. Derfor er det viktig at han sier klart i fra. sier Haltvik, som er datter til Trine Haltvik.

Tviler på fullt gjennomslag

Fortsatt gjenstår det viktigste før sandhåndballspillerne kan ikle seg slik de ønsker. I november har IHF en kongress hvor spørsmålet sannsynligvis vil behandles og bli avgjort.

– Jeg kan ikke skjønne at de ikke skal bli påvirket av brevet. Hassan Moustafa, som er president i IHF, vet hvordan han vil ha det, så det blir sikkert ikke fritt frem, sier Haltvik, som er spent på hvilken mellomløsningen det kan bli.

Aller mest håper hun å få en slutt på en kamp som har vart i mange år.

– I 2016 prøvde vi også, uten at vi fikk medhold. Vi har holdt på lenge nok nå.