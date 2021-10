Jamma signal i bilar – resultatet vekte oppsikt

Denne veka blei tre bilar utsette for gjentatte jammeangrep i Skibottsdalen i Troms.

Saman med fleire store og små aktørar, testa Statens vegvesen og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ut ulovleg jammeutstyr på bilane.

STORTEST: FFI, vegvesenet, Romsenteret, Nasjonal kommunikasjonsmyndingheit, Testnor pluss fleire var med å jamme signala til privatbilar. Foto: Daniel Lilleeng

– Vi prøver å unngå å hamne på etterskot, og hjelpe industrien å byge robuste produkt, seier Tomas Levin, sjefsingeniør i Statens vegvesen, om den meir spesielle biltesten.

Jammeutstyret dei testar sendar ut støysignal som forstyrrar GPS-signala i bilen.

I Noreg blir jammeutstyr hovudsakeleg brukt av privatpersonar som ønsker å skjule privat bruk av firmabil for arbeidsgjevar. Ved bruken av jammeutstyret kan ein blokkere eller forfalske GPS-signala.

FARLEGE SITUASJONAR: Sjølv om dei fleste som bruker jammeutstyr gjer det for eiga vinning, kan det også skape uheldige situasjonar for viktig transport som luftambulanse, ifølge Tomas Levin. Foto: Daniel Lilleeng

– Det er veldig uheldig aktivitet. Nokre jammer for å unngå skatt og avgifter, seier Levin.

Blir ein tatt for bruk av jammeutstyr kan ein få ei saftig bot. Bruken av slikt utstyr er ikkje berre uheldig, men kan vere direkte farleg også, ifølge Levin.

I 2019 fortalde Aftenposten korleis luftambulansen sine GPS-signal i fleire omgangar blei blokkerte av jammeutstyr i lastebilar. Men også Russland har jamma norske fly sine GPS-system.

Ifølge seniorforskar ved FFI, Anders Rødningsby, opplever pilotar under flyging i Finnmark stadig at GPS-signala blir forstyrra.

ENDRE TID: Anders Rødningsby fortel at jamming også kan tukle med tida i tillegg til navigasjonen, ettersom begge deler er basert på GNSS-system. Foto: Daniel Lilleeng

– Når flya kjem opp i lufta er det fri sikt frå jammeutstyret som står på bakken i Russland. Det utstyret som er der har heilt andre effektar enn det vi finn i bilar, seier Rødningsby.

Resultatet skapte hovudbry

Under testen måndag og tysdag denne veka testa aktørane utstyret på ein Volvo, ein Porsche og ein BMW, alle nyare modellar.

Jammeutstyret som blei brukt var både beslagtlagt utstyr frå politiet, og FFI sitt eige. Under forsøka på måndag var det berre to av dei tre bilane som «bukka under» for jammeangrepa.

FORSKJELL: Porschen, BMW-en og Volvoen reagerte veldig ulikt på angrepa, Foto: Daniel Lilleeng

– Men i dag har vi designa eit nytt angrep, så no skal den tredje også få køyrt seg litt, seier Levin.

Men det aktørane stussa mest på var at då dei gjentok same forsøk fleire gongar, fekk dei forskjellige svar.

– Det er typiske ting vi klør oss i hovudet av, og som vi ikkje hadde forventa, seier Levin.

Dataen som viser kvifor jamminga slår ut forskjellig frå gong til gong, er ikkje noko verken vegvesenet eller FFI klarer å finne ut av. Difor håpar Levin at dei no får bilprodusentane med på laget.

– Vi blir nøydde til å ha meir dialog med produsenten for å forstå korleis køyretøya handterer bortfall av GNSS (Global Navigation Satellite System, journ.anm.), seier Levin.

Jamminga kan påverke systema til i bilen i større grad enn det visuelle bortfallet av navigasjonen.

TEKNISK: Det var meir enn ei handfull store og små aktørar som ønskte å vere med på jammetesten. Foto: Daniel Lilleeng

Slik kan du avsløre jamming

Å oppdage eit jammeangrep som bilførar er ikkje alltid enkelt.

– Det er ingen varsellampe, seier Levin.

Dersom ein har navigasjonssystemet på skjermen i bilen vil det tydelegaste teiknet vere at markøren som følger bilen på kartet, endrar farge.

Men blir bilen din jamma, kan du risikere at det blir dyrt.

– Mange fartsgrensesystem i bilar bruker GPS-signal for å finne ut kva fartsgrensa er. Blir systemet jamma kan du risikere at det er oppgitt feil fart, og du kan få ei fartsbot, seier Levin.

Frå 2013 til 2018 auka bruken av jammeutstyr drastisk, ifølge Rødningsby.

ULOVLEG: I tillegg til FFI sitt eige utstyr blei det testa utstyr som er beslaglagt etter ulovleg bruk av privatpersonar. Foto: Tomas Levin/Statens vegvesen

– Då problematikken kom opp i media i 2019, gjekk bruken litt ned igjen, men no kan det sjå ut som det har tatt seg opp dei to siste åra, seier seniorforskaren.

Derfor håpar både FFI og Statens vegvesen at testane dei no gjennomfører kan vere med på å førebygge fleire og større angrep i framtida, med betre teknologi i bilane.

Stort pluss for vegprising

Også selskapet Q-free som leverer utstyr som bombrikker til bilar, var med å testa jammeutstyret. Det har lenge vore ein frykt for at viss ein går bort frå bompengar og heller vel vegprising, vil fleire kjøpe jammeutstyr og med det sleppe og betale for strekningane dei køyrer.

Men etter testen denne veka kan vegprising bli meir aktuell enn tidlegare.

– Det utstyret vi har tenkt til å bruke i vegprising let seg ikkje påverke veldig av jamming, seier ingeniør i Q-free, Ola Martin Lykkja, etter testen.