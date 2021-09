Store kontraster i helgeværet: – Her er det fare for storm

– Høsten er i full gang, men jeg er ikke helt sikker på om sommerværet er helt over, sier vakthavende meteorolog i Storm Geo, Roar Inge Hansen.

Han sier at på enkelte steder nord for Stad kan temperaturen bikke 18 grader på søndag.

– Møre og Romsdal, Trøndelag og store deler av Nord-Norge blir værvinnere i helga, sier meteorologen.

Fralandsvinden er grunnen til at været holder seg relativt pent på den delen av landet. Hansen utdyper at det ikke vil være varmt i Nord, men at Nordlendingen har grunn til å smile.

– Været i nord vil stort sett være fint og holde seg mellom 10 til 13 grader om dagen, sier Hansen.

Kan bli storm

I Sør-Norge fortsetter ruskværet inn i helgen, og Hansen poengterer at på søndag er det mulighet for storm.

– Mye tyder på at lavtrykket som kommer inn på søndag kan bli kraftig. Så alle burde finne frem vind- og regnjakka, sier han.

Oslo og Bergen er spesielt utsatt. Meteorologen varsler at Oslo vil oppleve mye regn.

Flomfare

Norges vassdrags- og energidirektorat varsler at mye regn i Oslo og de østlige delene av Viken på fredag og lørdag kan føre til lokale oversvømmelser.

– Vedvarende regn gjennom uka har gradvis gitt større vannføring i vassdragene. Mye regn fra fredag ettermiddag kan gi flom i de små og middels store elvene, skriver NVE til NTB.

NVE har sendt ut varsel om flomfare på gult nivå, som er det laveste av tre nivåer.

Kalde netter

Selv om været i nord blir pent bør de forberede seg på noen kalde netter.

– I nord har det allerede vært -2 grader om natta, så man skal ikke se bort i fra at det vil være noen frostnetter, sier Hansen.

Siden det blåser en del fra Atlanterhavet vil temperaturen holde seg rundt 10 grader i Sør-Norge.

– Når det kommer vind så blir det ikke så kaldt. Derfor vil det bli mildt på nattestid, sier han.

Selv om temperaturen holder seg stabilt vil det fortsatt regne og blåse en del.

– Det vil føles kaldt, sier Hansen.