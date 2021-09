Slik forklarer Ronaldo snuoperasjonen: – Jeg fortalte spillerne i tunnelen

Manchester United så ut til å gå på nok et skuffende poengtap i Champions League, men fire minutter på overtid dukket Cristiano Ronaldo opp og sikret en uhyre viktig United-seier mot Villarreal.

Den portugisiske superstjernen kastet drakten av seg i eufori, og bildene viste både Ole Gunnar Solskjær og fansen i ekstase.

– Dette er hvorfor jeg kom tilbake. Jeg har savnet klubben, og jeg ville gjøre historie igjen. Dette er et nytt kapittel i min karriere.

Sist supporterne kunne juble for et Ronaldo-mål i Champions League på Old Trafford var for tolv år siden.

– Fansen drev oss fremover, så jeg vil takke dem. Det er akkurat slik vi trenger når vi sliter, sier portugiseren.

– Ingen god kamp av meg

Selv om det endte godt, var resten av kampen lite minneverdig for United, som til tider slet mot laget de tapte Europaliga-finalen mot i mai.

– Det var en tøff kamp. Villareal var gode, og vi slet. Vi måtte vinne kampen, og det gjorde at vi var nervøse, sier Ronaldo om lagets innsats.

Ronaldo ble historisk da han spilte sin 178. kamp i Champions League, og tok dermed over rekorden fra Real Madrids tidligere keeper Iker Casillas. 36-åringen erkjenner likevel at han var svak.

– Det var ingen god kamp av meg. Men av og til spiller jeg bra og scorer ikke, og andre ganger spiller jeg dårlig og scorer, sier han.

Motiverte i pausen

Da Paco Alcácer sendte Villarreal i føringen etter 53 minutter, så det alt annet enn lyst ut for de røde djevlene. Ikke lenge etterpå utlignet venstreback Alex Telles med et vakkert mål, og da snudde pendelen i favør United.

– Vi trodde på det etter Telles-målet. Med den historien som er på stadion, så viste vi at det var mulig. Jeg fortalte spillerne i tunnelen før 2. omgang at vi måtte tro på det, sier Ronaldo.

Sik beskriver han sitt 123. United-mål:

– Jeg ville gi ballen til Lingard. Jeg vet ikke om planen var at han skulle gi den tilbake, men det viste seg jo å være bra. Det å score i det 94. minuttet gjør meg glad. En veldig viktig seier, uten den ville det vært vanskelig å gå videre, sier han.

Hylles

Ole Gunnar Solskjær var nok lettet etter Ronaldo-scoringen.

– Det er fantastisk. Når Cristiano er på banen så kan vi score mål, sier Solskjær, som for første gang som manager kunne juble for seier i Champions League for et fullsatt Old Trafford.

Også landsmannen Bruno Fernandes hyller lagkameraten.

– Vi visste at alt kunne skje med to spisser. Med "Edi" (Cavani) og Cristiano lukter det mål. Spisser har alltid mål i seg, og Ronaldo klarte det nok en gang, sier kapteinen for anledningen.