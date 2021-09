Tengs-siktet varetektsfengsles i fire nye uker

Mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs blir sittende i fengsel inntil videre. Hans forsvarer opplyser at kjennelsen ankes til Gulating lagmannsrett.

Det kommer frem av en kjennelse i Sør-Rogaland tingrett på torsdag. Dermed blir siktede sittende i varetekt ut oktober, med mindre Gulating lagmannsrett kommer til en annen konklusjon.

BLIR SITTENDE: Tingretten har behandlet politiets begjæring om forlenget varetektsfengsling av siktede. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Politiet mener det er fare for at mannen i 50-årene kommer til å forsøke å ødelegge eller påvirke bevis, dersom han hadde blitt løslatt nå.

– Tingretten er enig med politiet i at det ved en eventuell løslatelse av siktede vil foreligge reelle og konkrete muligheter for at han vil forspille bevis, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i en pressemelding.

Underlegges brev- og besøksforbud

Med torsdagens kjennelse mener altså tingretten at det fremdeles er sannsynlighetsovervekt for at han stod bak det uoppklarte drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

I den fire sider lange kjennelsen kommer det frem at retten mener at «saken står i vesentlig samme stilling som tidligere». Det vises til at det gjenstår en rekke etterforskningsskritt for politiet, som de mener kan bli utsatt for påvirkning.

«I lys av sakens art, alvor, utvikling og bevisbilde, mener retten at siktede mest sannsynlig vil benytte seg av muligheten til å forspille bevis dersom siktede løslates nå», heter det i skrivet fra Sør-Rogaland tingrett.

Siktede blir underlagt brev- og besøksforbud og medieforbud i hele fengslingsperioden. Fengslingsspørsmålet ble avgjort ved kontorforretning. Det vil si at partene ikke møttes fysisk i retten.

MEDHOLD: Politiadvokat Fredrik Martin Soma opplyser at påtalemyndigheten har fått medhold i tingretten. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Anker til Gulating

Siktede nekter straffskyld, og har siden pågripelsen hevdet at politiet har pågrepet feil person. Ved to anledninger har siktede motsatt seg fengsling og har bedt om å bli løslatt.

Torsdag opplyser hans forsvarer, Stian Kristensen, at kjennelsen blir anket til lagmannsretten.

– Tingretten har ikke vurdert noen av våre anførsler og en vil be lagmannsretten vurdere fengslingsspørsmålet, sier han til TV 2, og legger til at hans klient er skuffet over rettens konklusjon.

Det var i begynnelsen av september at politiet gikk ut med at de hadde pågrepet mannen, mens han var på bobilferie på Lista i Agder. Da ble han også gjort kjent med siktelsen.

Den bygger på nye DNA-undersøkelser ved instituttet GMI i Innsbruck i Østerrike. Laboratorieteknikere her har påvist deler av et mannlig DNA blandet med DNA fra Birgitte Tengs i et blodspor funnet på hennes strømpebukse.

Ifølge politiet støttes også siktelsen av andre opplysninger i saken.

SIST SETT: 17 år gamle Birgitte Tengs ble sist observert i Kopervik på Karmøy i mai 1995. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet mener DNA-sporet peker i retning av siktede eller andre mannlige personer i hans slekt. De mistenker ham også for drapet på 20 år gamle Tina Jørgensen i Stavanger i år 2000.

Varsler mer åpenhet

Fredag 3. september ble han for første gang varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud – hvorav de to første ukene var i full isolasjon.

I tiden etter det har rundt 20 etterforskere jobbet med de to gamle sakene. I løpet av denne perioden har politiet har vært opptatt av å holde kortene sine tett til brystet.

Det har forsvarer Kristensen vært kritisk til.

BER OM ÅPENHET: Forsvarer Stian Kristensen ber politiet dele mer rundt hvilke beviser de sitter på i Birgitte Tengs-saken. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Han mener rykter og spekulasjoner i pressen har bidratt til det han betegner som et karakterdrap av hans klient – og har vært i dialog med Sør-Vest politidistrikt om deres kommunikasjon ut til offentligheten.

Politiadvokat Soma, som den siste måneden har vært politiets ansikt utad, har varslet at de vil forsøke å imøtekomme forsvarerens krav i tiden som kommer.

– Det er mulig vi kan gå ut med mer informasjon i slutten av uken, men vi vil avvente fengslingen, uttalte han til NTB på onsdag.