Fastlege tiltalt for voldtekt: Pasient mener hun ble dopet ned 30-40 ganger

Torsdag begynte straffesaken i Oslo tingrett, der både fastlegen og den fornærmede kvinnen var til stede.

Aktor Stian Hermansen åpnet med å fortelle om hvordan saken kom til politiet.

I mars 2018 hadde den fornærmede kvinnen opplevd en traumatisk hendelse. Hun oppsøkte derfor fastlegen, som reiste hjem til henne og injiserte et beroligende middel.

Siden utviklet de to en seksuell relasjon, har de begge forklart. Samtidig fortsatte mannen som fastlege for kvinnen og barna hennes.

Dro til voldtektsmottaket

Et halvt år senere, i september, dukket kvinnen og en venninne opp på sin lokale politistasjon. Politiet fikk høre at kvinnen var blitt dopet ned av en fastlege, men kriminalvakta hadde ikke kapasitet til å ta imot henne.

De ba henne i stedet om å komme tilbake neste dag, noe hun gjorde.

Politiet tok et kort avhør av henne. Da kvinnen fortalte at legen hadde gitt henne morfin og sobril og deretter kvalt og voldtatt henne omkring 30-40 ganger, foreslo politiet at de skulle reise til legevakt og voldtektsmottaket for å sikre bevis.

Etterpå ble hun avhørt gjennom påfølgende natt, og politiet anmeldte selv saken, fordi kvinnen var usikker på om hun ønsket at mannen skulle straffes.

«Så tar vi og leker vi tre»

På kvinnens telefon fant politiet en rekke tekstmeldinger fra fastlegen, der han skriver seksualisert både om henne og hennes datter på under 10 år.

«Jeg vil du skal ta på stay ups, men ingen truse eller BH. Liten morgenkåpe eller kort kjole over. Ta litt glid på deg og ta med den lille rosa vibratoren til å kose deg med. Send meg en SMS når du er klar. Så ringer du meg på FaceTime når du går inn, slik at jeg kan få være med og se», skriver han.

«Jeg vil se ansiktet hennes og se at du tar på håret hennes. Og løft opp dyna så jeg får se bena og trusa», skriver han videre.

Disse tekstmeldingene fant politiet Påtalemyndigheten mener at siktede blant annet har sendt følgende tekstmeldinger til den fornærmede kvinnen: «Lage sexy show for meg. Med deg og N.N. (datteren, journ.anm.) i hovedrollen». «Har ligget her med kjempestor pikk og tenkt» (...) «På deg og datteren din». «Sover N.N.? Hvis ikke - la henne sove uten truse i natt». «Tirsdag er den store dagen. To barn som sover tungt. Ett barn som blir tatt med ned og lekt med. Forbered deg» «Stor dag i morgen», «Stor dag for en liten jente», «Som skal koses med for første gang», «Og for mamma som skal få medisin», «Klar til i morgen?», «Natta. Du stiller i stay ups, ingen truse, høye hæler, bh, liten kjole. Fantastisssssk» Den siste tekstmeldingen er sendt få dager før kvinnen oppsøkte politiet.

Mannen skriver også om hvordan kvinnen skal gi barnet sovemedisiner, og at han selv deretter skal komme på besøk. «Så tar vi og leker vi tre», skriver han.

Under rettssaken er legen, som følge av tekstmeldingene, tiltalt for å være i besittelse av materiale som seksualiserer barn.

– Han nekter straffskyld og har en forklaring på tekstmeldingene. Den forklaringen vil han gi til retten, og jeg ønsker ikke å gå inn på den nå, sier mannens forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk, til TV 2.

– Verden raste sammen

Kvelden etter kvinnens avhør pågrep politiet fastlegen. Han satt varetektsfengslet i over to måneder.

Utenom et innledende avhør da han ble pågrepet, ønsket ikke fastlegen å forklare seg før han fikk innsikt i sakens dokumenter i mars 2019. Da sendte han en skriftlig redegjørelse til politiet.

FORSVARER: Advokat Oscar Ihlebæk, her avbildet i 2017, forsvarer den tiltalte fastlegen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Samtidig som pågripelsen fikk fastlegen autorisasjonen sin suspendert, og etter et års suspensjon tilbakekalte Helsetilsynet den for godt. Mannen har klaget på vedtaket uten å få medhold.

– Han var en av landets mest populære fastleger, med et stort og betydelig antall personer på sin liste. Dermed raste verden på sett og vis sammen for ham da han ble pågrepet, sa forsvarer Ihlebæk i retten.

Under rettssaken møtte legen opp i dress og en stripete blå skjorte. Både han og fornærmede har fått rettens medhold i å forklare seg bak lukkede dører, slik at pressen ikke får være til stede.

Mens kvinnen forklarer seg, må den tiltalte mannen sitte på et annet rom.

Ber om frifinnelse

Fastlegen står tiltalt for voldtekt til samleie og for å ha misbrukt stillingen sin til å skaffe seksuell omgang med kvinnen gjentatte ganger.

I tillegg er han tiltalt for å være i besittelse av en fremstilling som seksualiserer barn, og for å ha brutt helsepersonelloven.

Mannen nekter straffskyld for alle anklagene mot ham.

– Vi kommer til å legge ned påstand om frifinnelse, prinsipalt fordi den sosiale kontakten og omstendighetene rundt den har skjedd frivillig. Begge parter er enige om at de har møttes et tosifret antall ganger, sier Ihlebæk.

– Subsidiært skal han frifinnes ved det vi jurister kaller et stilltiende samtykke, ved at fornærmede ikke på noen måte har protestert eller tilkjennegitt noen motstand mot den kontakten som har vært, sier han.

Det er satt av tolv rettsdager til behandlingen av saken i Oslo tingrett.