Åse Kristin (25) blir yngst på Stortinget – har én stor kampsak

Hun er utdannet sykepleier, men møter i dag på Løvebakken som landets yngste faste stortingsrepresentant. Der skal Åse Kristin kjempe for flere faste stillinger i helsevesenet.

– Det er alt for mange som jobber ufrivillig deltid i helsevesenet som ikke har økonomi til å komme inn på boligmarkedet eller får planlagt ukene sine. Selv deler jeg leid leilighet i Ålesund, sier Åse Kristin Ask Bakke.

TV 2 treffer henne på sin aller siste vakt i hjemmetjenesten i Ålesund kommune, og med sin 33,22 prosent stilling vet den ferske stortingsrepresentanten fra Arbeiderpartiet utmerket godt hva hun snakker om.

– Retten til hele faste stillinger og bedre kommuneøkonomi som gjør at en kan styrke helsesektoren med flere ressurser blir min viktigste sak på Stortinget. Jeg vet at man må stadig springe fortere på grunn av dårlig kommuneøkonomi, og hvordan det går ut over helsepersonell som går hjem med dårlig samvittighet overfor pasienter som man skulle ha gitt mer tid til, sier 25-åringen til TV 2.

Ung og erfaren

Etter valget 13. september suste hun rett inn på Stortinget og blir den yngste faste representanten i nasjonalforsamlingen.

To andre vararepresentanter – Hadle Rasmus Bjuland (21) og Ane Breivik (23) – sitter nå for regjeringsmedlemmer, men går ut så snart det blir regjeringsskifte.

– Valgkvelden var nesten helt uvirkelig! Jeg gleder meg veldig til å komme inn som ung representant fordi jeg har erfaring både som sykepleier, som politiker og bare det å være ung, sier Åse Kristin.

HJEMMEKOS: Åse Kristin Ask Bakke 25 år fra Harøya i Ålesund kommune, på kysten av Møre og Romsdal. Her sammen med familiehunden Mille. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

For hun har skikkelig politisk ballast med seg til Oslo. Som 19-åringen ble hun varaordfører i Sandøy kommune helt ytterst på kysten av Møre og Romsdal. Nå er Sandøy slått sammen med Ålesund kommune og der sitter hun også i kommunestyret. Ihvertfall frem til nå.

– Det er viktig at unge engasjerer seg og er representert på Stortinget. Jeg vil være en stemme for de unge som er opptatt av fremtiden og klimasaken bli også sentral for meg, sier Ap-politikeren.

Hyller familien

Ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund er stolt av sin unge partikollega.

POLITIKER: Frem til nå har 25-åringen møtt i kommunestyret i Ålesund. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Åse Kristin blir yngst på tinget, men samtidig er hun skikkelig erfaren både i jobben som sykepleier og som tidligere varaordfører. Stortinget er heldig som får henne. Jeg håper hun blir tatt godt imot, og hvis ikke så biter hun fra seg, sier ordfører Aurdal til TV 2.

Hun er vokst opp på Harøya sammen med mor, far og tre brødre som har gitt henne solid politisk ballast i livet.

– De har vært helt uvurderlig i livet mitt! Det er deilig med en helt åpen familie som er uenige med meg, tar en diskusjon og som gjør at du får noe å bryne deg på. Samtidig har de støtte meg som ung politiker og trodd på mine valg. Det er jeg takknemlig for.

FAMILIEN: Åse Kristin flankert av mamma Vibeke, pappa Asgeir, Terje André Kvinlaug (kjæreste), Inga Olin Nesbø (svigerinne) og bror Jørgen Ask Bakke. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Og hjemme på Harøya er mamma og pappa svært stolte av dattera som nå kommer inn i rikspolitikken.

– Klart vi er glade og stolte. Dette har Åse Kristin jobbet hardt for. Det blir kjempespennende å følge hennes arbeid som stortingsrepresentant, sier mamma Vibeke.

Litt trist

Nå er 25-åringen på plass i Oslo og klar til å møte når Stortinget trer sammen klokken 1300 i dag. Den høytidelige åpningen av det 166 storting skjer 11. oktober.

PÅ LØVEBAKKEN: I dag kom Åse Kristin Ask Bakke til Oslo for å starte sitt nye liv som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg grugleder meg til å ta fatt på oppgaven. Samtidig er det vemodig ikke å få jobbe sammen med gode kolleger i hjemmetjenesten i Ålesund og brukerne som jeg er så glad i. Men de er med meg i tankene når jeg skal kjempe for bedre vilkår for alle i helsevesenet, sier Åse Kristin Ask Bakke.