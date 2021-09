Norge frikjent i to nye barnevernssaker

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har torsdag frikjent Norge for brudd på menneskerettene i to barnevernssaker.

Den ene saken omhandler en russisk mor som ble fratatt barna sine for flere år siden i en norsk kommune.

Det ble kun gitt fire samvær i året, men Menneskerettsdomstolen har kommet fram til at omsorgsovertakelsen ikke har medført krenkelser av retten til familieliv.

Den andre gjelder et foreldrepar fra Bulgaria, som kun er gitt tre samvær i året med barnet sitt etter omsorgsovertakelsen.

TV 2 får bekreftet at Norge også er frikjent i denne saken. Det er ikke funnet krenkelser av menneskerettene.

Frikjennelsene kommer etter 11 dommer mot Norge i barnevernssaker de siste tre årene.

At omsorgsovertakelser gjøres permanente på grunn av alt for lite samvær er blant forholdene Norge gjentatte ganger er kritisert for.