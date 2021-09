Britney Spears er fri fra vergemål

Tidligere denne måneden ba stjernen om å bli frigjort fra vergemålet, noe som gikk gjennom da avgjørelsen falt i en rettsmøte i Los Angeles onsdag.

Dommer var Brenda Penny, som tidligere har avvist et krav om å fjerne Jamie Spears som verge – men sent onsdag kveld norsk tid ble klart at en offentlig regnskapsfører skal ta over vergemålet.

James Parnell Spears er dermed ikke lenger Britneys verge. I over 13 år har han styrt hennes økonomi og forretningsmessige forhold, etter at hun på tidlig 2000-tallet viste tegn til psykisk lidelse.

James har tidligere gjort det klart at han ikke ønsket å fortsette vergemålet, da dette var imot datterens interesser. Tidligere har hennes mor, Lynne Spears, uttalt at datteren er i stand til å ta vare på seg selv.

Saken har fått stor oppmerksomhet etter at popstjernen i sommer ytret sterk motstand mot vergemålet. I en høring i juni sa hun at hun hadde blitt dopet og tvunget til å jobbe mot sin egen vilje, og nektet fra å slutte på prevensjonsmidler.

– Jeg er traumatisert, sa hun under høringen.