– Fortsetter de å prestere slik, vil det bite dem i ræva

Se hva TV 2s eksperter mente om Manchester Uniteds prestasjon i videovinduet øverst!

Manchester United viste karakter da de kom tilbake og avgjorde onsdagens oppgjør mot Villarreal på overtid.

Men avgjørelsen Ronaldo sørget for fem minutter på overtid kunne fort vært annerledes. Villarreal bombarderte Manchester Uniteds mål i førsteomgang, men David de Gea vartet opp med flere fabelaktige redninger.

Til tross for at United sikret seg tre poeng var TV 2s eksperter kritisk til hvordan Premier League-laget fremstod.

– Det er ikke ulovlig at selv storlag har litt flaks av og til, men fortsetter de å prestere sånn her, vil det bite dem i ræva til slutt. De kommer ikke til å greie å gjøre denne type snuoperasjoner igjen og igjen. Dette resultatet er kjempeviktig for Ole Gunnar Solskjær, som får pusterom. Hvis de ikke hadde vunnet, hadde det vært fullt kjør i avisene i morgen, sier Erik Thorstvedt.

– Jeg skjønner at det er god stemning, godt for moralen og det er et godt skrevet manus, men nok en gang var det en dårlig prestasjon. Manchester United spilte en svak fotballkamp. De hadde griseflaks hvis du skal se bak resultatet, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Ole Gunnar Solskjær var selv kritisk til hvordan laget hans presterte mot Villarreal.

– Ja, vi kan ikke spille sånn en hel sesong og tro at vi vinner noe. Vi må bli bedre organisert. Noen ganger må vi være happy med å forsvare oss litt lavere i banen og være kompakte, for i dag ble det altfor åpent, sier Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær.

ELLEVILLE SCENER: Cristiano Ronaldos overtidsmål sendte Old Trafford til himmels. Foto: Phil Noble

Solskjær får ro inn mot helgens Premier League-kamp

I førsteomgang var Villarreal det førende laget og hadde flere store sjanser. I andreomgang kom United mer og mer inn i kampen og fem minutter før slutt banket Ronaldo inn seiersmålet var skrått hold.

– Vi spilte ikke en god kamp, men vi møtte et godt ballbesittende lag. De er vanskelige å presse. Vi hadde mange offensive spillere, og vi var ikke spesielt gode defensivt, sier Solskjær.

Seieren gir trolig den norske manageren ro inn mot helgens kamp mot Everton. Hadde de tapt hadde det trolig vært helt motsatt.

– Det er himmel eller helvete. Hadde de ikke vunnet her, hadde knivene vært ute, maset i gang og fullt kjør inn mot helgens kamp mot Everton. Det er mye vanskeligere å argumentere mot gode resultater, sier Thorstvedt.

Matchvinneren Cristiano Ronaldo mente supporternes støtte var helt avgjørende for at de klarte å snu kampen.

– Supporterne pushet oss i dag. Jeg ønsker å takke dem for det. Vi trenger den støtten når vi ikke er helt på topp, sier Ronaldo etter kampen.