– Nå ligner han på den som ble omtalt som verdens beste

– Heldigvis hadde vi verdens beste keeper i kveld, sier Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær på pressekonferansen etter 2-1 mot Villarreal.

Selv om det er Cristiano Ronaldo som stjeler de fleste overskriftene med sitt seiersmål i siste overtidsminutt, må Solskjær sende en stor takk til målvakt David De Gea, som vartet opp med en rekke klasseredninger mot spanjolene.

– David var fantastisk. Jeg er veldig fornøyd med kampen hans, sier Solskjær.

David De Gea reddet også et avgjørende straffespark fra Mark Noble på overtid mot West Ham i Premier League nylig. Det sikret tre poeng for United-laget.

– En av de største nissene

De Gea fikk også hyllest i TV 2s Champions League-studio.

– Hvilken revansj for De Gea! Tenkt hvilken måte han rundet av forrige sesong – som en av de største nissene forrige sesong og han ble latterliggjort. Nå kommer han tilbake og ligner på den som gjorde at han en gang ble omtalt som verdens beste keeper, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Manchester United avsluttet forrige sesong med å tape mot Villarreal i Europaliga-finalen på straffesparkkonkurranse. I tillegg til at De Gea ikke leverte noe på streken, var det han som misbrukte det avgjørende sparket.

– Det er faktisk veldig godt å se ham tilbake, for han har et så tydelig kroppsspråk. Når han er ute, ser du han er så veldig ute. Nå er han tilbake, og du ser at han er «top of the world» igjen, sier TV 2s fotballekspert og tidligere Tottenham-målvakt Erik Thorstvedt.

– Hadde en vanskelig sommer

David De Geas formsvikt de siste sesongene har gjort at mange har ropt på Dean Henderson som nye førstekeeper, og Solskjær satte også De Gea på benken til fordel for engelskmannen i en kort periode forrige sesong.

Etter sesongstarten i høst er det neppe mange som roper på Henderson.

– Det er riktig at han hadde en vanskelig sommer (etter Europaliga-finalen). Han dro også til EM og fikk ikke spille der, men han har kommet tilbake til oss med besluttsomhet, tro og hardt arbeid, sier Ole Gunnar Solskjær.

– I kveld fikk han igjen som fortjent, for han reddet oss. Så ærlig må vi være, selv om vi har to gode keepere i Tom (Heaton) og Dean (Henderson) også. Han var banens beste, sier Manchester United-manageren videre.

Manchester United står med tre poeng etter to Champions League-kamper. Solskjærs menn åpnet med et pinlig 1-2-tap for Young Boys for to uker siden.