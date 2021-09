Barcelona ydmyket av Benfica: – Nå blinker varsellampene som aldri før

Benfica-Barcelona 3-0 (1-0)

Se sammendraget fra kampen i videovinduet øverst!

Ronald Koeman hadde nok håpet at Barcelona var tilbake på riktig spor etter 3-0 over Levante i helgen. Onsdag kveld viste derimot laget at de ikke kan friskmeldes riktig ennå.

– Nå blinker varsellampene som aldri før, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes etter kampen.

Det ydmykende 3-0-tapet mot Benfica føyde seg inn i rekken av dårlige Barcelona-nyheter som ble servert onsdag.

Tidligere onsdag publiserte radiokanalen COPE tall som viser hvor mye LaLiga-klubbene kan bruke på lønninger. Tallene som kom frem der var dyster lesning for alle som elsker Barcelona.

Der kom det nemlig frem at Barcelonas lønnstak har falt fra 382,7 millioner euro til bare 97,9 millioner. Det tilsvarer 989 millioner kroner etter dagens kurs.

– Den økonomiske situasjonene deres er langt mer prekær enn de fleste har vært klar over, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Det ble ikke bedre av at Real Madrids lønnstak var 7,5 ganger høyere. Hele seks klubber i LaLiga kan bruke mer penger på lønninger enn Barcelona.

– De kan ikke basere seg på at 17-18-åringer skal dra lasset, sier TV 2s ekspert Mina Finstad Berg. Foto: Pedro Nunes

Hardt presset sjef

Presset rundt Ronald Koeman øker garantert etter tapet onsdag. Selv syntes han laget leverte en god kamp.

– Min oppfatning av kampen er at vi spilte bra. Vi var det beste laget og hadde størst sjanser. Forskjellen var effektiviteten, sier Ronald Koeman etter kampen.

Landsmann og midtbanespiller Frenkie de Jong fikk spørsmål om hva han tenkte om Koemans fremtid etter kampen. Da svarte han kontant.

– Min mening er at løsningen ikke er å bytte trener, sa nederlenderen.

Også Koeman måtte svare på spørsmål om sin egen fremtid.

– Jeg føler støtte, jeg føler meg veldig støttet av spillerne mine. Av klubben? Det vet jeg ikke, sier Koeman.

TV 2s eksperter er også samstemt. Det begynner å se mørkt ut for Koeman.

– Koeman virker som en mann uten plan. Jeg synes vi ser ulike Barcelona-lag hver kamp. Spillere dyttes hit og dit. Det sies at Koeman er dead man walking, sier Finstad Berg.

– Jeg tror ikke Koeman er veldig interessert i å være der heller, sier kollega Erik Thorstvedt.

USIKRE DAGER: Ronald Koeman går noen usikre dager i møte. Foto: Armando Franca

Utskjelt midtstopper havnet i trøbbel etter tre minutter

Allerede etter tre minutter tok Benfica ledelsen. Darwin Núñez timet løpet sitt i bakrom perfekt. Da Eric Garcia skulle stoppe ham dro han seg lett forbi og hamret ballen i det nærmeste hjørnet.

– Ikke kompetent forsvarsspill av Garcia der, var dommen til TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Etter åpningskampen til Barcelona mot Bayern München var TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller svært kritisk til midtstopperen.

– Jeg har slitt med å finne ut av hva storheten til Eric Garcia er. En av de største gåtene for meg er at alle disse store managerne bruker ham. Jeg har fortsatt til gode å se at han er en god forsvarsspiller. Jeg ser at han kan behandle ballen, men det stopper litt der for meg, sa Stamsø-Møller.

Barcelona hadde mange sjanser til å utligne, men det ville seg ikke for storklubben. Det utnyttet Benfica.

20 minutter før slutt doblet portugiserne ledelsen da ballen havnet i beina til Rafa Silva. 28-åringen var nådeløs da han med utsiden klinket ballen i krysset.

Mer trøbbel for Eric Garcia

Ti minutter senere var portugiserne på farten igjen. Sergino Dest handset i egen boks, og etter en titt på VAR-skjermen var kampens dommer sikker i sin sak. Straffe til Benfica.

Fra straffemerket var Núñez sikker. Dermed satte han sitt andre mål for kvelden.

– Krisen for Barcelona og Koeman er reel, sa TV 2s programleder Jon Hartvig Børrestad i Målshow.

– Nå er det tungt å være i Ronald Koemans sko, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Tre minutter før slutt fikk Eric Garcia rødt kort. En bekmørk kveld for midtstopperen.

Tapet sørger for at Barcelona står med null poeng etter to Champions League-kamper. Bayern München leder gruppen med seks av seks poeng.