Hvem er sjefen på rødgrønn side?

HURDALSJØEN (TV 2): SVs exit var et stort nederlag for Jonas Gahr Støre. Begrunnelsen får meg til å lure på om Trygve Slagsvold Vedum er den egentlige sjefen av de to.

Det er bare å gratulere Senterpartiet med en stor taktisk triumf. De klarte å spille kortene på en slik måte at SV selv valgte å forlate forhandlingene med begrunnelse i at den politiske avstanden var for stor, men uten at det var skapt bekymringsverdig vondt blod mellom de tre tidligere regjeringskameratene. Her har Sp hatt flaks, tenkte jeg. Helt til jeg hørte Støres begrunnelse for bruddet på pressekonferansen noen timer etterpå.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Frode Sunde / TV 2

For det virker som om Jonas Gahr Støre gikk rett inn i den taktiske fella til Senterpartiets durkdrevne forhandlere Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum, og han innrømmet det for åpen scene.

Etter valgseieren inntok Jonas Gahr Støre en naturlig sjefsrolle på rødgrønn side og inviterte til samtaler som utviklet seg til sonderinger og påfølgende havari etter fem dager på Hurdalsjøen hotell. Vedum kunne tilfreds konstatere at han får realisert sin drøm om en Sp/Ap-regjering.

SV-leder Audun Lysbakken forklarte sin exit med at han ble avkrevd avklaringer fra de andre som SV ikke kunne akseptere. De ville forhandle med blanke ark, alt henger jo sammen med alt, men det ville ikke de andre. Greit nok. Den politiske avstanden ble uansett for stor.

Men på pressekonferansen etterpå kom Støre med en oppsiktsvekkende innrømmelse. For det var Sp som avkrevde SV disse avklaringene. Ap var ikke enig, nei, tvert imot Ap var helt enige med SV i at de kunne gå rett i forhandlinger uten denne type avklaringer.

Jeg mener jeg kunne se en ørliten rykning i ansiktet til Vedum, som om han tenkte «Sa han virkelig det??»

På oppfølgingsspørsmål om hvorfor Støre gikk med på disse kravene henviste Ap-lederen bryskt til sidemannen. «Det må Sp svare for,» smalt det fra den kommende statsministeren, som har hatt med seg sin nestleder Hadia Tajik på Hurdal. Ingen av de to har erfaring fra regjeringsforhandlinger. De har heller ikke erfaring fra forhandlinger lokalt eller regionalt. Vedum valgte å ta med seg en av norsk politikks mest rutinerte forhandlere, parlamentarisk leder Marit Arnstad. Den eneste av de seks som deltok på sonderingene som satt rundt samme bord de de rødgrønne forhandlet regjering sist, i 2005. Nord-trønderne i Senterpartiet er beryktede som beinharde forhandlere, med en egen evne til å manøvrere seg dit de ønsker, spesielt når det gjelder makt og posisjoner. Denne gangen ser det ut som om Senterpartiet lyktes med å presse SV ut. Og Jonas Gahr Støre lot det skje.

Det er mulig Støre følte at han ikke hadde noe valg. Som han oppsiktsvekkende ærlig sa på pressekonferansen, så ville han ikke hatt noe Senterparti å samtale med, om han ikke hadde gått med på kravene fra Vedum og Arnstad. Jeg er ikke så sikker på det. Det ville vært krevende for Senterpartiet å skulle forsvare overfor egne velgere at de ikke en gang ville snakke med SV, for ikke å snakke om hvor krevende kommende budsjettforhandlinger i Stortinget ville blitt om SV bryskt var blitt nektet en plass ved bordet. Nei, da er det mye mer bekvemt at SV selv velger å forlate sonderingene.

En taktisk triumf av Senterpartiet.

Og spillet i kulissene gjør at et sentralt spørsmål datt ned i hodet mitt under pressekonferansen her ute på Hurdalsjøen onsdag kveld: Hvem er den egentlige sjefen på rødgrønn side?



Er det Støre eller Vedum?



Eller kanskje det er Marit Arnstad?