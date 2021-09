Ronaldo avgjorde i siste minutt – reddet Solskjær fra ny nedtur

Manchester United - Villarreal 2-1

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Manchester United så ut til å være på vei mot en ny Champions League-skuffelse hjemme mot Villarreal onsdag kveld, men i siste overtidsminutt satte Cristiano Ronaldo inn seiersmålet til 2-1 fra skrått hold.

Gjestene fra Spania var det farligste laget på Old Trafford, men slet med å ta vare på sjansene. Paco Alcácer fikset Villarreal-ledelse tidlig i andre omgang, men Alex Telles utlignet like etterpå. Da det så ut til å gå mot 1-1, dukket Ronaldo opp og satte inn seiersmålet for Manchester United.

– Det er selvfølgelig fantastisk. Vi hadde en vanskelig kamp mot et veldig godt organisert lag. Vi spilte ikke bra fotball, men når du har Cristiano på banen, kan du score mål, sier Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær.

– Vi hadde store problemer på kontringene deres. Vi hadde kanskje 65 prosent av ballbesittelsen, men når vi mistet ballen, var det full fart og store sjanser. Vi måtte bli bedre med ball og stoppe kontringene bedre, men vi hadde like store problemer i andre omgang, sier kristiansunderen.

Ronaldo spilte sin 178. kamp mot Villarreal. Ingen har flere i Champions League-historien. Han tar rekorden fra tidligere Real Madrid-lagkamerat Iker Casillas. På disse kampene står han med utrolige 136 mål.

– Gir Solskjær pusterom

Ole Gunnar Solskjærs menn står med tre poeng på de to første kampene i Champions League. Manchester United startet med å tape for Young Boys.

– Denne scoringen kan ha berget Solskjærs sesong. Så store ord må det være lov å ta i sin munn, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Ronaldo redder Solskjær. Han gir Solskjær mer pusterom etter en turbulent periode med kritikk etter dårlige resultater, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Kritikken mot Solskjær har begynt å komme igjen etter Champions League-tapet mot Young Boys, exit i Ligacupen og sesongens første Premier League-tap mot Aston Villa i helgen.

Forrige sesong ble også avsluttet med finaletap i Europaligaen mot nettopp Villarreal. Det var Manchester Uniteds første finale under Solskjær. I sommer har Solskjær og Manchester United fått forsterke stallen med Jadon Sancho, Raphaël Varane og Cristiano Ronaldo.

«Urovekkende» forsvarsspill

Manchester United forsøkte å gå offensivt til verks, men Villarreal tok raskt over og skapte den ene enorme sjansen etter den andre.

I det sjette spilleminutt kom Arnaut Danjuma til en god mulighet, men skuddet gikk rett på David De Gea. Den tidligere Bournemouth-spilleren var for farten fire minutter senere. Da forsøkte han å curle ballen forbi De Gea, som vartet opp med en kjemperedning og hindret 1-0 for de spanske gjestene.

Drøyt kvarteret ut i kampen måtte De Gea gjøre en ny klasseredning på headingen fra Paco Alcácer. I det 21. spilleminutt slo Daniel Parejo et hardt frispark langs ballen. Étienne Capoue hoppet over ballen, og plutselig var ballen hos Alberto Moreno på godt hold, men venstrebacken skjøt over.

Etter drøyt en halvtimes spill bommet Raphaël Varane på ballen som bakerste mann. Ballen havnet hos Paco Alcácer, som forsøkte seg på en tidlig avslutning, men forsøket fra spissen gikk like utenfor målet til David Gea.

– Forsvarsspillet til Manchester United er under enhver kritikk. De virker passive og engstelige, kommenterte TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

– Det er urovekkende at de slipper til så mye, fortsatte Myhre.

How much money has Manchester United spent since Sir Alex left? They’re no better than they were under Moyes. Dreadful — Didi Hamann (@DietmarHamann) September 29, 2021

– Sportslig krise!

Helt på tampen av første omgang fikk Villarreal nye, store muligheter, men spanjolene sviktet i avslutningene og ble stoppet av en meget god De Gea.

– Denne kampen kunne på langt nær vært avgjort, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker etter at De Gea reddet et godt forsøk fra Yeremy.

Mens Villarreal fortvilte over spolerte sjanser, kunne Manchester United og Ole Gunnar Solskjær puste lettet ut over at det sto 0-0 til pause.

– Oi, oi, Ole Gunnar Solskjær. Her er det mye å ta tak i, kommenterte Alsaker.

– Det er nesten sjokkerende å se Manchester United bli totalt rundspilt av et lag som ligger midt på tabellen i La Liga. Det er sportslig krise, sa TV 2s fotballekspert Morten Langli i Champions League-studio i pausen.

– Jeg er ikke overrasket. Jeg har sett dem i ukesvis. De henger ikke sammen, sa Langli videre.

Villarreal tok ledelsen

Villarreal fikk omsider utteling for det vanvittige presset åtte minutter inn i andre omgang. Danjuma ble spilt fri på venstresiden og slo et innlegg til Paco Alcácer på første stolpe. Den tidligere Dortmund-spissen tuppet inn 1-0.

Villarreal-ledelsen holdt imidlertid ikke lenge, for i det 60. spilleminutt kom utligningen fra Manchester United. Bruno Fernandes lobbet et frispark nede på dødlinjen til Alex Telles utenfor 16-meteren. Venstrebacken dro til på direkten og sendte av gårde et skudd som gikk gjennom hele feltet til 1-1.

Elleve minutter før full tid fikk Edinson Cavani en eventyrlig mulighet til å sende Manchester United i ledelsen, men på kloss hold på bakerste stolpe headet innbytteren like utenfor.

Fire minutter før slutt var Boulaye Dia svært nær ved å sende Villarreal til himmels. Innbytteren ble stoppet av David De Gea. Dia var først på returen, men Alex Telles fikk blokkert til hjørnespark.

Fire minutter på overtid kom seiersmålet til Cristiano Ronaldo fra skrått hold.