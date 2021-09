Sverige gjenåpner – frykter norsk kaos

Lørdag 25. september klokken 16 kunne norske utesteder gjenåpne for fullt, fritt for koronarestriksjoner. Det førte til kaostilstander ved utestedene, og det ble meldt om voldsom trengsel og flere som besvimte.

Onsdag følger svenskene etter, og politiet frykter norske tilstander også i de svenske bargatene.

«I dag er det Sveriges tur, og politiet ruster seg nå for å unngå Norge-kaos» skriver Aftonbladet.

Til avisen sier politidistriktsjef for Storgöteborg, Magnus Åberg, at de har satt inn ekstra ressurser for å sikre orden og sikkerhet utover kveldstimene.

Ønsket er å unngå det samme trykket som Norge opplevde lørdag.

– Man skal selvsagt gå ut og ha det trivelig, men bruk sunn fornuft. Vær forsiktige med trengsel, så slipper vi kanskje tilbakeslag som vi har sett i andre land, sier Åberg til avisen.

Politiet i Malmö og Stockholm er også forberedt på en i overkant livlig festnatt.

Allerede 20.30 onsdag kveld er det meldt om lange køer til studentpubene, og det er ventet at stadig flere vil bevege seg ut i løpet av kvelds- og nattestimene.

Saken oppdateres!