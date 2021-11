Jonis Josef har hovedrolle i stjernespekket humorsatsing på TV 2

P3-profil og komiker Jonis Josef (29) er en mann med mange hatter. Snart inntar han hovedrollen som norsk-somalieren Jamal i TV 2s nye humorserie, «Kasko».

I «Kasko» møter vi Jamal som helst vil fordrive dagene med fest og moro med gjengen i kollektivet – til tross for at han snart nærmer seg 30. Når gjelden øker i takt med postkasse-noiaen innser han imidlertid at han må få seg en ordentlig jobb, og lander til slutt en stilling som etterforsker i forsikringsbransjen.

HUMOR: Komiker Jonis Josef spiller hovedrollen som Jamal i «Kasko». Her med medskuespiller Arman Surizehi. Foto: Lars Olav Dybvig / TV 2

Det Jamal ikke vet, er at forsikringsselskapet er desperate etter å ansette noen med minoritetsbakgrunn. De tror at Jamal som utlending har tilgang til alle utlendinger. Her skal sakene løses, så nå må Jamal oppsøke miljøer han har null forutsetning for å nå frem til.

Det viser seg raskt at Jamal er overraskende dyktig, men hva skjer når streite jobb-Jamal møter dagdriver-Jamal – hvem er Jamal egentlig når voksenlivet innhenter ham? Til hans egen store overraskelse begynner Jamal selv å omfavne den nye jobbidentiteten. Problemer oppstår når den streitere delen av ham havner i konflikt med den han er i kollektivet, og han forstår at disse to identitetene ikke er forenlige.

Jamal havner stadig i situasjoner det er vanskelig å komme seg ut av, og etter hvert som ting utvikler seg må han finne ut hvem han er og hvem han ønsker å være.

– Kunne ikke ha vært stoltere

Josef har gjort seg bemerket som både komiker, tekstforfatter, serieskaper og skuespiller. I 2017 ble han nominert til «Komiprisen» i kategorien årets nykommer, og suksesserien hans, «Kongen av Gulset», har vunnet både Gullruten-pris for årets nyskaping og Humorprisen for årets morsomste humordrama.

STJERNETUNGT: Komiker Odd-Magnus Williamson medvirker også i «Kasko». Foto: Lars Olav Dybvig / TV 2

I tillegg til å være foran kameraet, har 29-åringen også vært med på både å skape serien og skrive manus.

– Jeg har fått lov til å lage det jeg vil, med hvem jeg vil, og jeg kunne ikke vært stoltere, sier Josef i en pressemelding.

Satsing på moderne og relevant drama

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, forteller at serien er en del av TV 2s dramasatsning på moderne drama.

– Vi tror og håper at vi med «Kasko» kan være med på å sette dagsordenen– og skildre hvordan det er å få innpass i arbeidslivet som minoritet i Norge på en humoristisk og engasjerende måte. Samtidig utfordrer serien etablerte fordommer. I tillegg er jo Jonis Josef et funn av en serieskaper, komiker og skuespiller, så dette gleder vi oss til å vise frem, sier Haldorsen i pressemeldingen.

«Kasko» produseres av Spark, som blant annet har produsert «Kongen av Gulset». Produsent er Jenny Vuong. Hun har også skrevet manus sammen med Josef og Mikael Samuelsen. Sistnevnte har også regi på serien.

– «Kasko» er en serie som har fokus på å formilde seriøse temaer på en morsom, leken og innovativ måte, og det mener jeg i all ydmykhet at vi har landet på. I tillegg er serien laget av en gjeng eksepsjonelt flinke og engasjerte folk i alle ledd, og jeg er veldig stolt av sluttproduktet vårt, sier Samuelsen.

I de øvrige rollene finner vi Abu Hussain, Abdullahi Bashir, Dennis Storhøi, Anette Hoff, Odd-Magnus Williamson, Ingrid Gievær, Isak Noor, Marlene Stavrum, Arman Surizehi og Henrik Farley.

«Kasko» kommer på TV 2 og TV 2 Play på nyåret.