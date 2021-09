TV 2s ekspert: Dette er sannheten om det oppsiktsvekkende Messi-bildet

Lionel Messi liggende bak muren. Bildene fra oppgjøret mellom PSG og Manchester City har gått verden rundt, og flere eksperter har ytret at de er forferdet.

Se bildene som har overrasket over!

På sendingen til BT Sports var Rio Ferdinand i harnisk.

– Du kan ikke. Det er respektløst. Jeg ville ikke tillatt det, sier han.

TV 2s Jesper Mathisen var også krystallklar.

– Messi er jo ingen stor mann i mur, det er ganske enkelt å skru ballen over hodet hans. Hvis de skulle ha han tilbake på et frispark, er det kanskje hans greieste oppgave. Men jeg håper jeg aldri ser Messi ligge bak en fotballmur igjen, sier fotballeksperten.

Tok ansvar selv

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué har skrevet biografi om Messi, og intervjuet superstjernen for BBC da han ble klar for PSG. Han mener det har blitt altfor mye oppstyr rundt hendelsen.

– Jeg skjønner ikke greien med «det er ikke meningen at han skal gjøre det, fordi han er Messi». Dersom det er slik laget må sette opp muren, er det sånn det er, sier han.

Ifølge Balagué var det ikke trenerteamet som beordret Messi til å legge seg ned.

– Messi snakket med Marquinhos, og bestemte seg for å gjøre det selv, forklarer han.

Siden Marco Veratti, som normalt ligger bak muren, hadde blitt byttet ut, bestemt altså Messi seg for å ta ansvar.

– Det er et tegn på en spiller som tror på lagkameratene, mener Balagué.

– En litt ukomfortabel situasjon

Fotballeksperten forteller at argentineren stort sett er tilfreds etter overgangen fra Barcelona, selv om det fortsatt ikke er fremgang på ett essensielt punkt.

– For Messi har det vært en måned på hotell. Det er vanskeligere å finne det rette huset enn man skulle tro. Pochettino bor fortsatt på hotell etter ni måneder. Det skaper en litt ukomfortabel situasjon, men han er der for å bli i minst to år, sier Balagué.

Det som helt klart var til hjelp for trivselen, var at hans første PSG-mål kom mot City - en skikkelig perle var det også.

– Messi er fornøyd, og målet hjalp nok i en kamp som var klart dominert av City, som åpenbart mangler en angriper. Det var derfor de ville ha Kane. De gjorde alt i sin makt for å vinne kampen. De var det beste laget, påpeker Balagué.

– En umulig jobb for trenerne

Han mener PSG har sine helt klare utfordringer.

– De tre foran hos PSG jobber fortsatt ikke nok hjemover. De gjør det noen ganger, men ikke med intensitet, så det er relativt enkelt å angripe PSG. Alt midtbanen kan gjøre er å legge seg dypere og dypere i utkanten av boksen, og forsvare seg med sju mann rundt den. Det har sine farer, for om City hadde hatt en avslutter og om Sterling ikke hadde truffet stangen, kunne det vært et annet resultat. Det er det som kommer til å skje for PSG i de store kampene, sier Balagué.

Men selv om presspillet ikke er som det burde, er det likevel briljansen til de tre superstjernens foran man må stole på.

– Det er nesten en umulig jobb for trenerne. De må stole på individuelle kvaliteter, og det er det vi kommer til å se. De trenger bare at den individuelle kvaliteten skinner i fire eller fem kamper denne Champions League-sesongen for å komme seg til finalen. Det er det som er håpet.

– Det vil ende i klinsj

Men det ulmer i Paris. Det har allerede vært skrevet om en mulig konflikt mellom Kylian Mbappé, Messi og Neymar.

Det er den franske superstjernen som lider etter Messis inntreden i laget.

– Laget ble raskt vant til Messi. Du kan se det på at de spiller på hans styrker. Det er et lag som er kompakt, spiller korte pasninger og angriper sammen. Men innad i laget er det en annen måte å tenke på, og det er Mbappés. Han ønsker ballen i bakrom, forklarer Balagué.

– Når laget spiller på Messi-måten har han ikke mye rom. Han må spille i nierrollen og gjøre løp som ikke blir sett. Det er ikke hans spillestil. Det vil ende i klinsj på et tidspunkt, fortsetter eksperten.

Men tirsdag kveld var stemningen god:

Real Madrid forsøkte å hente Mbappé i sommer, og etter sesongslutt er han bosmanspiller. Balagué føler seg sikker på at det kommer til å ende med en overgang for den franske superstjernen.

– Jeg tror Mbappé føler seg litt isolert. Han trenger å være superstjernen, så jeg tror ikke han kommer til å fornye kontrakten.