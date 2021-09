Møter pressen klokken 19

De to partitoppene har kalt inn til pressekonferanse på Hurdalsjøen Hotell, etter at SV tidligere onsdag trakk seg ut fra regjeringssonderingene.

Etter bruddet ga Arbeiderpartiets stortingsgruppe tommel opp for å gå i regjeringsforhandlinger med Senterpartiet, bekreftet kilder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe til TV 2.

Men det understrekes samtidig at dette ikke er et endelig ja til å regjere med Senterpartiet, men et ja til videre forhandlinger for å se hva de to kan få til.

Etter fem dager med sonderinger er SV-leder Audun Lysbakken tydelig på at han er skuffet.

– Vi er svært skuffet over at det ikke er grunnlag for en rødgrønn regjering i denne omgang, sier Lysbakken.

Kilder opplyser til TV2 at SV skal ha gjort det klart tidlig onsdag morgen at de ville bryte, dersom det ikke var vilje til bevegelse fra de to andre partene på kravene om nedtrapping av oljeleting og en mer rettferdig fordeling gjennom skatt.

Saken oppdateres!