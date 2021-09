Carlsen med stikk til rivalen etter utklassing

Fredag fra kl. 16.30: Se dag seks av Champions Chess Tour-finalen på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Magnus Carlsen-Hikaru Nakamura 3-0

– Jeg følte ikke at han var helt oppe og nikket i dag, sier Carlsen til TV 2.

Under forrige online-tour kjempet han helt til det siste om sammenlagtseieren mot Nakamura.

Denne gangen har amerikaneren gjort det svakere. Han er ikke i nærheten av å være med i seierskampen, og hadde lite å stille opp med mot Carlsen onsdag.

– Selv om det var positivt fra meg, var det veldig, veldig lite motstand å få, mener verdensmesteren.

– Mot den type motstand jeg fikk i dag, er det ikke så vanskelig å spille bra, fortsetter Carlsen.

– Ett trekk om å gjøre

I kjent stil hastet Carlsen inn i lokalet før kampen mot Hikaru Nakamura. Første parti var i gang to minutter senere enn planlagt.

30-åringen så ut til å komme noe skjevt ut md hvite brikker, men spilte Nakamura i senk med det ekspertene mente var en langsiktig plan.

De to endte opp i et sluttspill med ett tårn og tre bønder hver. Likevel var det klar fordel Carlsen, ifølge sjakkcomputeren. Grunnen var at kongen hans samarbeidet bedre med bøndene.

Samtidig måtte Carlsen spille svært presist for å dra i land seieren. I flere tilfeller var det stor forskjell mellom beste trekk og nest beste trekk hos sjakkcomputeren.

Nakamura ga opp partiet etter 64 trekk.

– Det var ett trekk om å gjøre, men det var godt nok, det, sa TV 2s ekspert Jon Ludvig Hammer. Se analysen her:

I det påfølgende partiet endte Carlsen opp med remis med svart etter å ha hatt vinnersjanser. Da trengte han bare én seier eller to remiser til for å vinne kampen.

– Gavepakke

Under onsdagens tredje parti, med hvite brikker for Carlsen, fant han flere ganger det computer-anbefalte trekket da ekspertene tvilte på om det kom til å gå.

Igjen var det i tårnsluttspill med like mange bønder at Carlsen avgjorde. Og igjen var det fordi 30-åringens konge var bedre plassert enn Nakamuras, forklarte ekspertene. Det skyldtes en grov feilvurdering av amerikaneren.

– Det var en gavepakke fra Nakamura, sa Hammer. Se analysen her:

Carlsen vil avslutte dagen minst fem poeng foran toeren i turneringen, Wesley So. Amerikaneren skal ut i omspill mot Anish Giri.

Torsdag er det hviledag i Champions Chess Tour-finalen. Turneringen er tilbake fredag på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.