Ap-ja til regjeringsforhandlinger med Sp

Det bekrefter kilder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe til TV 2.

Det understrekes samtidig at dette ikke er et endelig ja til å regjere med Senterpartiet, men et ja til videre forhandlinger for å se hva de to kan få til.

Det var VG som først omtalte saken.

Møtet startet 14.30, og varte en drøy time. Partileder Jonas Gahr Støre innledet om bruddet, og deretter var det diskusjon om veien videre.

Mange tok ordet, og det ble gitt full tilslutning til å forhandle videre med Sp, skriver avisen.

Arbeiderpartiet har gått til valg på en Ap/Sp/SV-regjering, men Ap-leder Jonas Gahr Støres drøm ble knust da Sosialistisk Venstreparti brøt sonderingene på Hurdalsjøen hotell klokken 13.00 onsdag.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har allerede signalisert at han er beredt på å raskt gå i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet. Han avviser at han vil se til borgerlig side for å danne regjering.