NRK går fri i PFU-sak om bruk av skjult kamera hos grisebønder

– NRK har gjort en veldig god jobb. Vi legger listen veldig høyt for når det er tillatt å bruke skjulte opptak. Dette er i en sånn klasse at her er det på sin plass, sa PFU-medlem Gunnar Kagge under behandlingen, skriver Medier24.

Det var i sommer at NRK publiserte saken «Griseindustriens brutte løfter». I saken publiserte de bilder fra norske svinefjøs som dyrevernsaktivister hadde tatt etter å ha brutt seg ulovlig inn på 28 gårder om natta.

Det var Norsk Bonde- og Småbrukarlag som klagde inn NRK til PFU for å ha vist opptak som er fremskaffet på en ulovlig måte.

Document.no felt

Document.no ble derimot felt for tre punkter i PFU, etter klage fra Filter-redaktør Harald S. Klungtveit.

Document.no var klaget inn for kommentarartikkelen «Bøllete aktivist retter grunnløse anklager, miserabel gjeng gir ham ekko» og nyhetsartikkelen «Filter-redaktør Klungtveit overvåker Documents lesere».

I nyhetsartikkelen skrev avisen blant annet at Klungtveit avlyttet private samtaler under et møte med Steve Bannon i regi av Document.

Avviser brudd

Document har brutt god presseskikk på punkt 3.2 om opplysningskontroll og kildebredde, punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse, og punkt og 4.17. om kommentarfelt i Vær varsom-plakaten, skriver Journalisten og Medier24.

Det var Filter Nyheters redaktør Harald S. Klungtveit som klaget saken inn til PFU. Han mener nettstedet har publisert rammende, feilaktige opplysninger, og ikke har overvåket eller avlyttet Documents lesere slik nettstedet skriver i sin sak, men laget journalistikk.

Document.no avviser at god presseskikk er brutt og mente at de hadde dekning for artiklene.