Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny

Takk for mange gode og nyttige artikler her.

Jeg er på jakt etter bruktbil, elbil eller diesel. Men viktigst av alt : En bil som ikke låser alle dører av seg selv.

Det er jeg som skal bestemme når dørene skal være låst. Hva skjer når en har låste dører og kommer i trafikkulykke, eller kjører ut i fjorden? Noe jeg ikke gjør hver dag, men slikt skjer i trafikken. Dessverre kan en også bli innestengt i sin egen bil. Det er ikke noe jeg er så interessert i.

Finnes det en måte å koble ut denne funksjonen på? Eller finnes det biler som ikke har denne galskapen inkludert? Må jeg kjøpe bil fra forrige årtusen?

Vennlig hilsen husmor med klaustrofobi og rekkeviddeangst.

Benny svarer:

Heisann!

Det er helt riktig som du sier – de aller fleste nyere biler låser seg selv, enten etter en bestemt tid, eller når bilen har oppnådd en gitt hastighet. Normalt mellom 20 og 30 km/t.

Det er også flere enn deg som ikke er så glad i dette systemet. Men som føler seg innestengt og med det får en litt klaustrofobisk følelse.

Jeg tror amerikanske biler var først ute med dette systemet. De har hatt det i mange, mange år. Etter hvert har det kommet på både asiatiske og europeiske modeller også.

Uten at jeg vet det, antar jeg at grunnen er at man skal slippe «uønsket besøk» i bilen når man er ute og kjører. Men systemet kan også ha noen svakheter som du selv påpeker.

Igjen antar jeg at bilfabrikantene har vurdert det slik at fordelene er større enn ulempene. Og at det er grunnen til at det fortsatt er slik.

Kan kobles ut

Men systemet kan på veldig mange biler enkelt kobles ut om man ikke ønsker det aktivert. På en del moderne biler jøres dette ganske enkelt og med noen få tastetrykk i bilens infotainment-system, under «innstillinger» og door lock.

På andre biler må tenningen settes på, låsebryteren holdes inne i 8-10 sekunder (eller trykkes på tre ganger) så deaktiveres systemet. På andre biler igjen, må et verksted koble på et diagnoseverktøy og gjøre det derfra.



Om det er mulig å deaktivere på absolutt alle biler, tør jeg ikke si. Men det kan gjøres på svært mange i alle fall. Det ligger også videoer, i bøtter og spann, på YouTube som viser hvordan dette gjøres på mange biltyper. Søk på engelsk: «How to turn off automatic door-lock» og biltype, så tipper jeg du finner det der.

Hvis ikke, kan garantert et verksted hjelpe deg med dette, både fort og greit.

Så, nei, du behøver ikke kjøpe bil fra forrige årtusen! Håper dette ga deg svar på det du lurte på.

Ønsker deg lykke til med bilkjøp, enten du velger elektrisk eller diesel!

