Dansk kunstner «stjal» en halv million fra museet – kaller det kunst

24. september åpnet utstillingen «Work it out» hos kunstmuseet Kunsten i Aalborg.

Etter planen skulle kunstneren Jens Haaning (56) levere to kunstverk til museet. To bilder med innrammede sedler – nærmere bestemt 534.000 danske kroner.

Pengene var lånt til Haaning av kunstmuseet, og verkene skulle være visuelle fremstillinger av den årlige gjennomsnittsinntekten til dansker og østerrikere.

Tok pengene selv

Meningen var at 56-åringen skulle gjenskape sine to tidligere verk fra 2007 og 2010. Ifølge Haaning selv innebar dette at han måtte ut med 25.000 danske kroner fra egen lomme.

Derfor fikk han en annen idé.

For da museet mottok de to kunstverkene kun dager før utstillingen, var rammene tomme.

Sedlene hadde Haaning tatt selv, og verkene hadde han døpt «Take The Money And Run», som skal illustrere hans egen arbeidssituasjon.

– Jeg var mer overbevist om at jeg kunne skape et verk som kan være relevant for andre mennesker, som museumsbesøkende eller vanlige folk som vil lese om utstillingen, ved å lage et nytt kunstverk, sier Haaning til TV 2, og legger til:

– Et kunstverk som kan relatere seg til dagens situasjon i Danmark, i stedet for å vise et gammelt verk som ble skapt i en østerriksk sammenheng tilbake i 2007.

I danske P1 Morgen, som ble publisert 25. september, kom kunstneren med en oppfordring:

– Jeg oppfordrer andre mennesker som har like elendige arbeidsforhold som meg, til å gjøre det samme. Hvis de sitter på en drittjobb og ikke får penger – og faktisk blir bedt om å gi penger for å gå på jobb, så ta kassa og stikk. Det er en generell oppfordring, sier han i radioprogrammet.

På spørsmål fra TV 2 om han kommer til å levere tilbake pengene, svarer kunstneren kort og konsist:

– Nei.

Sedlene skulle vært innrammet. Nå henger to tomme glassrammer på museet. Foto: Niels Fabæk/Kunsten Museum of Modern Art

Forventer pengene tilbake

Kunstmuseets direktør, Lasse Andersson, sier til TV 2 at avtalen var at museet skulle få tilbake pengene etter endt utstilling.

– De pengene som inngår i kunstverket skal leveres tilbake til museet etter utstillingen den 16. januar, sier han, og fortsetter:

– Vi forventer å få pengene tilbake.

Kunstneren selv sier til P1 Morgen at museet kan se langt etter pengene. Han mener det ikke er et tyveri, men en del av kunstverket.

– Det er et kontraktsbrudd, og kontraktsbrudd er en del av verket, sier Haaning i det danske radioprogrammet.

– Haaning sier at kontraktsbruddet er en del av verket. Hva sier du om det?

– Det kom som en overraskelse for oss. Men, det er et interessant verk som Jens har skapt, og derfor har vi stilt det ut, sier direktøren til TV 2.

På spørsmål om hva som vil skje dersom Haaning ikke returnerer pengene, svarer Andersson at de vil ta grep for å få pengesummen tilbake.

– Da tar vi selvfølgelig affære ettersom museet må ha tilbake pengene. Vi forvalter offentlige og private midler, og det gjør vi med stor respekt.

Til P1 Morgen sier Andersson at de på dette tidspunktet ikke vet om de kommer til å politianmelde Haaning etter endt utstilling den 16. januar.

– Hva tenker du om at galleriet vil ha tilbake pengene?

– Det tenker jeg ikke noe om, sier Haaning TV 2.