Da Eli skulle ta et morgenbad, fant hun gummistøvler og beinrester – nå er det 65 år gamle mysteriet oppklart

ÅSTED NORGE (TV 2): Et funn av menneskelevninger i en innsjø i Stange i 2004 har ført til oppklaring av en 65 år gammel forsvinningssak.

I 2004 ble det funnet levninger av et menneske i Harasjøen i Stange. 17 år senere har Åsted Norge funnet ut hvem mannen var.

Med løsningen kom også oppklaringen av en 65 år gammel forsvinningssak fra Romerike.

Dette er historien om hvordan saken ble løst.

Støvler med beinrester

29. juli 2004 er Eli Arnkværn Bryhni på familiens hytte ved Harasjøen på Hedmarken. Hun pleier å ta seg et morgenbad i sjøen. Som regel har hun badet på det samme stedet hver gang, men denne dagen vil hun prøve ut et nytt sted noen titalls meter unna.

Åsted Norge-journalist Kristian Ervik sammen med Åsted Norge-ekspert Asbjørn Hansen. I midten Eli A. Bryhni som fant støvlene med levningene i Harasjøen i 2004. Foto: Espen Storsve / Åsted Norge

På vei ut i sjøen ser hun plutselig noe i vannet bare en meter fra land. Det ligger på grunna. Hun tar opp en pinne og pirker i det. Hun ser at det er to gummistøvler. Når hun studerer støvlene nærmere, ser hun også at det ligger mer der.

– Også var det jo det som var litt uhyggelig da. Der lå også noen beinrester, forteller Eli som umiddelbart kontaktet politiet for å fortelle om funnet.

Etterforskningen førte ikke frem

I 2004 var Jim Roger Lillemo etterforskningsleder ved det nå nedlagte lensmannskontoret i Stange.

Det eneste sporet de hadde å gå etter var gummistøvlene, et skinnstykke som ble funnet ved siden av, og beinrestene i støvlene.

– Ifølge Rettsmedisinsk institutt tilhørte beinrestene mest sannsynlig en mann. Høyden var anslått til å være 174 centimeter eller litt mer. Alderen var anslått til å være mellom 20 og 40 år. Skostørrelsen på støvlene var 44, forteller Lillemo.

I 2004 fant etterforskerne kun én sak som kunne være interessant i det nasjonale savnetregisteret som forvaltes av Kripos. Det var en mann som forsvant i samme fylke i 1975. En DNA-referanseprøve fra barna hans utelukket denne mannen. Dermed sto politiet nok en gang uten ledetråder.

– Vi antok derfor at det kunne være snakk om en mann som forsvant under krigen. Kanskje en krigsfange.

Åsted Norge gjør nye undersøkelser

I 2019 tok Åsted Norge kontakt med Innlandet politidistrikt for å be om innsyn i etterforskningsdokumentene i saken. Det var ett spor som ikke var undersøkt grundig: Gummistøvlene.

I dokumentene var det ikke gjort undersøkelser rundt når gummistøvlene var produsert og når de eventuelt ble solgt. Det eneste som var mer eller mindre sikkert, var at støvlene var av merket VIking.

JAKTSTØVEL: Støvel-modellen til høyre er identisk med støvelen som ble funnet i Harasjøen. Den ble introdusert på slutten av 1940-tallet. Foto: Viking / Askim Gummivarefabrikk

Viking-støvler ble produsert av Askim Gummivarefabrikk. Ved å kontakte Viking, som selskapet heter idag, fikk vi oversendt støvelkataloger fra 1970-tallet helt tilbake til 1920-årene.

I en katalogene fra slutten av 1940-årene dukker det opp en ny modell jaktstøvel med benevnelsen «Art. 379». Modellen har flere av de samme detaljene som støvlene fra Harasjøen.

Med hjelp fra tidligere ansatte ved Askim Gummivarefabrikk, som nå er med i historielaget i Askim, fikk vi fastslått at det måtte være samme type støvel.

Dermed var det mye som tydet på at personen vi lette etter, måtte ha forsvunnet etter andre verdenskrig.

Sjekket mulige savnetsaker

Gjennom omfattende søk i Nasjonalbibliotekets avisarkiv tilbake til slutten av 1940-tallet, dukket det opp flere interessante savnetsaker.

Den mest interessante saken gjaldt småbrukeren Ole K. Damlien som forsvant fra gården sin på Sander ved Glomma på Innlandet i 1950. Han var interessant siden han ifølge savnetmeldingen var iført gummistøvler da han forsvant. I tillegg passet alderen innenfor anslaget fra rettsmedisinerne. Men da DNA fra beinrestene i Harasjøen ble sjekket opp mot DNA fra datteren til Damlien, var det ingen match.

Den neste kandidaten på listen, var en mann som ble savnet i 1956. Saken er omtalt som den eldste savnetsaken i Romerike politidistrikt, som nå er en del av Øst politidistrikt.

Det finnes flere notiser i avisene fra 1956 hvor politiet ber om opplysninger om blomsterhandler Lars Husmo. Han ble sist sett på jernbanestasjonen i Kongsvinger tidlig på morgenen den 1. oktober i 1956.

58 år gamle Lars Husmo drev blomsterbutikken Linnèa Blomster på Årnes i Nes kommune. Han var en anerkjent gartner i distriktet og hadde tidligere vært ansatt ved godset Skinnarbøl ved Kongsvinger.

Denne oktobermorgenen i 1956 hadde Lars gått på bussen i Austmarka like utenfor Kongsvinger. Her hadde han tilbrakt tid sammen med kameraten Oscar Egeberg og familien hans.

Sist sett på jernbanestasjonen

Til kameraten har han opplyst at han skulle ta toget hjem til Årnes. En uke senere hadde verken Oscar eller familien til Lars sett noe til ham, og 58-åringen ble meldt savnet til politiet.

FORSVANT I 1956: Blomsterhandler Lars Husmo (58) forsvant i 1956. Foto: Privat

Etter flere notiser i lokalavisene i området, meldte en kvinne seg for politiet. Hun kunne fortelle at hun kjente Lars fra da hun jobbet ved Skinnarbøl, og at hun hadde ekspedert ham i jernbanerestauranten på Kongsvinger morgenen han sist ble sett.

I de få politidokumentene som fortsatt finnes i denne saken hos Statsarkivet, står det kvinnen solgte Lars flere smørbrød. Det siste han gjorde før han forlot restauranten, var å ta på seg brune gummistøvler.

SAVNET: Denne notisen om forsvinningen sto på trykk i Arbeiderbladet 13. oktober 1956. Foto: Faksimile/Arbeiderbladet

Politiet får også bekreftet at han aldri gikk på morgentoget i retning Årnes.

Besøket på jernbanerestauranten er altså det siste sporet etter blomsterhandler Husmo fra Årnes. Både familien og politiet gikk ut ifra at han hadde druknet i Glomma, og regnet med at han ville komme til rette innen kort tid.

Året etter ble Lars Husmo erklært død ved dom, og eiendelens hans ble fordelt i familien.

Hva skjedde med onkel Lars?

I forbindelse med undersøkelsene rundt forsvinningen til Lars Husmo, kommer Åsted Norge i kontakt med Rein Lae Solberg. 86-åringen er sønn av søsteren til Lars Husmo, og dermed hans nevø.

Rein var to år gammel da moren døde, og han måtte flytte inn hos mormoren på gården Stahaug i Nes. Her bodde også onkelen Lars Husmo.

NEVØEN: Rein Lae Solberg har i 65 år lurt på hva som skjedde med onkelen. Foto: Espen Storsve / Åsted Norge

– Lars hadde jeg et veldig godt forhold til. Han var en veldig hyggelig mann og var veldig snill mot meg. Han var en fantastisk person, forteller Rein til Åsted Norge.

Under krigen var Lars kurèr for Hjemmefronten. På motorsykkelen sin kjørte han rundt meldinger til folk fra motstandsbevegelsen som lå i skjul. Han hjalp også jødiske flyktninger over grensa til Sverige, en innsats Lars var svært stolt over, ifølge nevøen.

Lars var utdannet gartner i Holland, og ble senere herredsgartner i Nes. En periode var han også ansatt som gartner på Skinnarbøl, et gods like utenfor Kongsvinger.

ONKEL LARS: Her er Lars Husmo avbildet, alltid pent kledd. Foran står nevøen Rein som liten gutt. Foto: Privat

Personlige problemer

I tiden før Lars forsvant i 1956, hadde han en rekke personlige problemer, ifølge Rein. Dette bekrefter også andre som husker Lars som Åsted Norge har vært i kontakt med.

– Han hadde et magesår som han aldri fikk gjort noe med. I tillegg var han ingen forretningsmann. Folk handlet på krita i blomsterbutikken, men betalte aldri. Så han var konkurs. Han var i en vanskelig periode.

I familien var det kjent at Lars var homofil. Rein mener også at det kan ha vært grunnen til at det ofte var krangling mellom onkelen Lars og hans mor.

– Jeg tror det kan ha vært en sammenheng, uten at jeg er sikker på det.

I 1956 var homofilt samliv fortsatt straffbart i Norge.

– Det er jo en del parametre som var tilstede for at han kunne tatt selvmord. Vi trodde at han hadde hoppet i Glomma. Men det merkelige er jo at han ikke dukket opp igjen. De som drukner i Glomma gjør gjerne det, før eller siden.

I dag er det kun noen få personer som husker Lars Husmo. Det er kun tre gjenlevende barn etter Lars´søsken.

Løsningen på mysteriet

Det som talte for at mannen i Harasjøen kunne være identisk med Lars Husmo som forsvant i 1956, var nettopp de brune gummistøvlene og at han aldri var funnet.

Skulle man stolt blindt på anslaget fra rettsmedisinerne (en mann i alderen 20-40 år), ville Husmo være for gammel i forhold til funnet i Harasjøen. Husmo var som tidligere nevnt 58 år gammel.

Likevel var denne saken så interessant, at Åsted Norge valgte å se bort ifra det rettsmedisinske aldersanslaget. Det skulle vise seg å være en god vurdering.

Tidligere i år satte Åsted Norge politiet på Innlandet i kontakt med en av de tre gjenværende barna etter søsknene til Lars Husmo. Niesen sa seg villig til å avgi DNA som ble sjekket opp mot beinfunnet fra Harasjøen.

Her får de bekreftelsen: – Helt utrolig

Det var politioverbetjent Jim Roger Lillemo som sørget for å gjennomføre DNA-undersøkelsen. Saken han fikk på bordet på lensmannskontoret 17 år tidligere hadde nå fått en løsning.

På forsommeren i år sitter vi i et møterom på politistasjonen i Hamar. På bordet foran seg har Lillemo et dokument.

– Dette er en identfiseringsattest jeg har fått tilsendt fra Den nasjonale ID-gruppen i Kripos. Den slår fast at det var Lars Husmo som ble funnet i Harasjøen i 2004.

– Vi har en match.

Nærmere 65 år etter Lars Husmo forsvant sporløst fra jernbanestasjonen i Kongsvinger, har familien fått svar på hvor han ble av.

For Lillemo som har hatt saken i bakhodet i 17 år, er det en stor lettelse å få svar.

– Det er egentlig helt utrolig at man har oppklart en sak som er 65 år gammel, sier Lillemo.

– Sterkt å få en ordentlig historie

For Lars Husmos slektninger har det vært en lettelse å få svar på hvor han ble av. Selv om man ikke kan si noe sikkert om dødsårsak eller hvorfor han endte opp i Harasjøen, er det et delvis svar.

– Jeg hadde ikke tro på at det kunne være han som ble funnet i Harasjøen. Det har vært greit å få vite at det var han. Lenger enn det har jeg ikke rukket å tenke, sier nevøen Rein.

Eli Arnkværn Bryhni som fant levningene i Harasjøen tilbake i 2004, har tenkt mye på hvem det var hun fant for 17 år siden. Hun er lettet over å endelig ha fått et svar.

– Jeg må jo si at det er ganske sterkt å få en ordentlig historie, og at dere finner en forklaring på det. Det hadde jeg kanskje ikke trodd da jeg fant de støvlene.

