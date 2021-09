Marvel kan miste kontrollen over viktige superhelter – nå saksøker de

Flere internasjonale medier som Hollywood Reporter og The Guardian har de siste dagene meldt at tegneseriegiganten Marvel, som er eid av Disney, har gått til søksmål for å beholde kontrollen over sine største karakterer.

Grunnen er at etterkommere av kjente tegneserieskapere vil ha tilbake rettighetene til superhelter som Iron Man, Spider-Man, Thor, Dr. Strange og Black Widow. For å nevne noen. Alle store og viktige karakterer i Marvel sitt univers.

– De har gått til sak for å få sin bit av kaka. Det vil åpenbart ikke Marvel at de skal få, fordi det er snakk om altfor mye penger og det er snakk om altfor mye tap av kontroll, sier superheltekspert Lars S. G. Solbakken.

Han har skrevet bachelor, og tidligere hatt podcast, om superhelter.

Står milliarder på spill

Blant de som har gått til sak mot Marvel er familiemedlemmer av tegneserieskapere som Stan Lee, Steve Ditko og Gene Colan.

Grunnen til at dette skjer nå er en regel i opphavrettighetsloven fra 1976. Da ble det bestemt at eierskapet til en karakter skal gå tilbake til skaperne 60 år etter at karakteren ble skapt.

For eksempel så skapte Steve Ditko Spider-Man i 1962, og i følge reglene kan Marvel måtte gi fra seg kontrollen over denne karakteren i juni 2023.

– De mister ikke rettighetene, men de må dele dem, forklarer Solbakken.

Dersom Ditko-familien skulle vinne og få tilbake deler av rettighetene, kan de i teorien gjør hva de vil med dem. Dette er rettigheter som er verdt milliarder av kroner.

EKSPERT: Lars S. G. Solbakken har skrevet bachelor om superhelter. Foto: Kine Skare

– De vil kunne selge rettigheter til andre. I en veldig teoretisk verden så kan de gi DC Comics lov til å bruke Spider-Man, og det går jo ikke an. Da ville man fått Spider-Man i to superheltuniverser. Det kan ikke Marvel stå inne for, de må ha full kontroll over sin karakter, fortsetter Solbakken.

– Det kan ha katastrofale følger, men jeg tror ikke det kommer til å skje.

DC Comics er tegneserieuniverset med superhelter som Batman og Superman.

Uklare regler

Marvel, som representeres av Daniel M. Petrocelli, har respondert med en rekke søksmål, og forsvarer seg med at skapelsen av karakterene var «work made-for-hire». Det betyr at karakteren ble skapt på bestilling av en redaktør i Marvel, og at det var en del av jobben til tegneren eller forfatteren.

– Siden dette var arbeid ment for utleie og dermed eid av Marvel, anla vi disse søksmålene for å bekrefte at oppsigelsesvarslene er ugyldige og uten juridisk virkning, har Petrocelli uttalt til New York Times.

Solbakken sier at alle superheltene ble skapt i en «shady» tid, og det var mer fokus på produksjon enn rettigheter.

– Det ble skapt helt hinsides mange superhelter, fordi Marvel så at det var et marked der. Det var vanskelig å holde oversikten, og det var ingen konkret bokføring av hvem som gjorde hva, forklarer han.

Familiene til skaperne mener at de var frilansere og uavhengige entreprenører.

Superhelteksperten føler seg sikker på at Marvel vil betale for å få problemene til å forsvinne.

– Jeg tror med 99 prosent sikkerhet at de vil betale seg ut av dette, for de kan ikke gi fra seg kontrollen, sier Solbakken, som også tror at det er det familiene er ute etter - penger.

– Det virker som at familiemedlemmene har, etter skapernes død, funnet ut at de kan få noe penger ut av dette. De er vel egentlig bare ute etter å få en heftig sum.

PENGER: Både Spider-Man og Iron Man har dratt milliarder inn i kassa til Marvel og Disney. Foto: Marvel Studios

Har blitt kultur

Når det kommer til penger, så er det noe Marvel og Disney har nok av. Marvel har dominert filmverden de siste årene takket være dannelsen av MCU (Marvel Cinematic Universe) som startet med Iron Man i 2008.

Seks av de 20 mest innbringende filmene noensinne kommer fra dette universet, og filmen «Avengers: Endgame» har tjent inn nesten 2,8 milliarder dollar alene.

– Det har blitt et fenomen, det har blitt en del av kulturen vi lever i. Det finnes flere som ikke har sett filmene, men alle har hørt om dem. Det startet som en ganske bra superheltfilm, men så vokste det seg helt hinsides stort, forklarer Solbakken.

«Endgame» var den 22. filmen i MCU, og på «Disney +» kommer den ene superheltserien etter den andre.

– Det vokser og vokser. Det er en svær maskin som bare pumper. Pengemessig så er det tall som vi vanlige dødelige mennesker ikke klarer å forstå, sier Solbakken.