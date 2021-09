Slet med sykdom på «Stjernekamp»: Slik går det med deltakerne nå

Både Jorun Stiansen (37) og Marius Roth Christensen (49) beskriver stigende form før lørdagens sending. De vil trenge å ha stemmekapasiteten på topp, for dette blir første sending hvor deltakerne må synge to sanger hver.

Sykdom i Stjernekamp har vist seg å være et stort problem. Forrige lørdag var både Jorun Stiansen og Marius Roth Christensen syke under country-sendingen.

Stiansen hadde så vidt stemme, og Christensen hadde høy feber. Begge hostet etter at de var ferdige med å opptre.

Ønsket ikke sympati

Christensen kunne avsløre at han ikke følte seg frisk under direktesendingen forrige lørdag. Han kjempet seg gjennom opptredenen, og måtte blant annet bruke øyedråper for at øynene ikke skulle være rødsprengte.

Han poengterte likevel at han ikke ønsket sympati av den grunn. Pressekontakt i NRK, Helene Amlie, forteller mer om sykdommen i en mail til God kveld Norge:

«Marius hadde en kraftig luftveisinfeksjon forrige lørdag og ønsket seg bare av scenen med 38,5 i feber. Han var testet fri for covid-19. Men nå er han tilbake på sporet. Han var på øving mandag og hadde prøver i studio på onsdag – og gleder seg til å gi alt i hiphop på lørdag!»

Ble reddet

Jorun Stiansen beskrev sykdommen som «basilusker som satt seg rett på stemmebåndene». Dette gjorde at hun nesten ikke kunne øve hele forige uke, og hadde en svak stemme under direktesendingen.

På Instagram forteller venndølen at formen «pinadø er stigende». Hun skriver at hun hadde det gøy på lydprøvene og at hun klarte å «skvise ut litt lyd».

«Jeg klarer nå og gå på do uten å bli andpusten! Hurra!», står det på Instagram.

Hun ble reddet av seerstemmene, og var ikke blant de tre med minst stemmer. Dette selv om dommeren Mona B. Riise gikk så langt som å si at «det ikke var vakkert å høre på», med et kraftig trykk på ikke.

Riise var mer fornøyd med Christensens stemmeprestasjon og sa at han har «en nydelig og stor stemme». Hun mente likevel at han fortsatt sang litt for «opera-aktig», og at det ikke ble country.

Christensen endte i bunn tre, men det var Anna-Lisa Kumoji (31) som måtte reise hjem.

Veien videre

Det betyr at både Stiansen og Christensen, i likhet med de resterende Stjernekamp-deltakerne, skal synge hiphop og delta i et gruppenummer kommende lørdag.

Stiansen synger «Get Ur Freak On» av Missy Elliott, og Christensen synger «California Love» av Tupac, Dr. Dre og Roger Troutman.

De er i hvert sitt lag under gruppeoppgaven, hvor Christensen skal synge «Dschinghis Khan» med Carina Dahl (36) og Bjørn Tomren (40). Stiansen skal synge «Dancing Lasha Tumbai» sammed med Alexandra Rotan (25) og Heidi Ruud Ellingsen (36).