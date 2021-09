– Det er kun ett alternativ nå

Onsdag trakk SV seg fra sonderingssamtalene på Hurdalssjøen. Det stikker to kjepper i hjulene til Ap-leder Jonas Gahr Støre – den rødgrønne drømmeregjeringen ryker og det samme gjør flertallet på Stortinget.

Rødt og MDG har forholdsvis åtte og tre mandater, som kan sikre flertall om de kommer til forhandlingsbordet. Man trenger 85 representanter for flertall, Ap og Sp har til sammen 76 mandater

– Det er helt usannsynlig. Det blir en mindretallsregjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, svarer Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, på spørsmål om Støre vil vende seg til Rødt og MDG.

IKKE KRISE FOR KLIMA: De store smertepunktene lå på klimapolitikken og miljøinnvandring, ifølge Stein. Samtidig er ikke krise for klima uten SV i regjering, mener han. Foto: UiT Norges arktiske universitet.

– Hvis de ikke klarer å bli enige med SV, så kommer de hvert fall ikke til å bli enige med Rødt og MDG.

Under pressetreffet onsdag kveld konstaterte Støre at SV er det naturlige partiet å gå til i Stortinget.

Usikker innflytelse

Stein tror ikke dagens utfall gir Rødt og MDG større innflytelse over poltikken til en ny regjering.

– Det blir muligheter for å fremme saker i Stortinget og det blir en forpliktende dynamikk der. Men i de aller fleste sakene vil den nye Støre-regjeringen, hovedsakelig forholde seg til SV. Så vil den nye regjeringen kanskje i enkelt saker vende seg til høyresiden.

Han får støtte fra Dag Einar Thorsen, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, rundt regjeringskabalen. På innflytelsen til Rødt og MDG, lar Thorsen døren stå litt på gløtt.

– Muligheten er definitivt til stede. Man kan komme i en situasjon der Rødt og SV konkurrerer med hverandre om å være «de reneste og rankeste». I noen tilfeller kan det føre til at det blir dannet alternative flertall, hvor Ap og Sp vender seg til Rødt hvis det skaper lettere flertall enn med SV.

TIDEN VIL VISE: Det blir ikke lettere å tette lekkasjen for Ap i en sentrumsregjering med Sp, der man henter støtte fra de borgerlige. Da kan Rødt, SV og MDG sope til seg skuffede velgere, påpeker Dag Einar Thorsen. Foto: Universitetet i Sørøst-Norge.

– Overraskende

Thorsen sier samtidig at han er overrasket over dagens utfall.

– Det er overraskende at SV gikk ut av et mulig regjeringssamarbeid før de egentlig har begynt forhandlingene. Spesielt med tanke på at de har uttrykt ønske for å sitte i en rødgrønn regjering.

Thorsen tror uravstemningen gjorde det enda vanskeligere for SV å gå inn i en regjering. Da ble de nødt til å forhandle med Ap og Sp i tillegg til sine egne medlemmer.

– Hvis vurderingen var at det var en risiko man ikke fikk flertall i en uravstemning, så var det nok enklere for SVs ledelse å gå ut nå. Alternativet var å tape ansikt eller skape usikkerhet internt i partiet.

– Ikke styrket seg

– Vil du si at SV har svekket eller styrket seg?

– SV har kanskje styrket seg i forhandlingene rundt statsbudsjettet i år, men ikke i dag til dag-poltikken og de store linjene, svarer Jonas Stein.

– Baksiden er at Ap og Sp kan gå til de borgerlige for å få støtte i sin poltikk, sier Thorsen.

– Hva kan rødgrønne velgere vente seg fremover?

– Det blir veldig interessant å se. Spesielt med tanke på hvilke personer som bekler de ulike regjeringsvervene. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er to partier som står hverandre nært. De stemmer 80 prosent av gangene det samme i Stortinget, påpeker Thorsen.

Jonas Stein tror samtidig ikke at for mange rødgrønne velgere er skuffet over at SV trakk seg fra sonderingene på Hurdalssjøen.

– Det blir jo regjeringsskifte. Samtidig må vi tenkte på at 40 prosent av velgerne har stemt på Ap og Senterpartiet.