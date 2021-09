Advarer Støre og Vedum mot å samarbeide med høyresiden

Rødt-lederen frykter nå at Ap og Sp vil danne en mindretallsregjering, og søke mot høyresiden for å få gjennomslag i Stortinget.

– Jeg vil advare Støre og Vedum mot å kjøre slalåm i Stortinget ved å samarbeide med høyresida i viktige saker. Det vil være å se bort fra velgernes klare ønske om et politisk skifte, sier Moxnes til TV 2.

– Det siste landet trenger er en regjering som viderefører Høyres politikk for økte forskjeller og slår ring rundt forlik for profitt i velferden, skattekutt til de rike og en tafatt klimapolitikk. Derfor vil jeg gi en klar beskjed til Støre og Vedum: Glem ikke at dette var venstresidas valg. Ikke siden 1949 har velgerne gitt et så tydelig signal om retningsvalg, sier Moxnes.

Bryter sonderingene

SV forlot regjeringssonderingene på Hurdal onsdag etter lunsj.

Ifølge SV-leder Audun Lysbakken var det ikke grunnlag for et rødgrønt samarbeid.

– Siden valget har vi jobbet hardt for en regjering som reduserer forskjellene og tar kraftfulle grep mot klima- og naturkrisa. Hele tiden har vi vært klar på at det ville være den helhetlige politikken for rettferdig fordeling og helheten på klima og natur som ville avgjøre om SV går i regjering, sa Lysbakken.

Moxnes inviterer nå SV til å danne en steil, sosialistisk front ytterst til venstre i norsk politikk, og minner om at hovedvekten av veksten på venstresiden i valget kom hos Rødt, SV og MDG.

– Rødt gikk mest fram av alle partier etter Senterpartiet. Og framgangen for Rødt og SV til sammen, er større enn for Senterpartiet. Tyngdepunktet i flertallet for regjeringsskifte ligger til venstre for Ap. Vi har tidligere tatt initiativ til en allianse på venstresida – at vi står sammen om å sikre at velgerne og mandatene får uttelling. Det gjentar vi nå. Og vi inviterer SV med på en felles front for å binde opp en ny regjering til venstre for seg, sier Moxnes.

– Vanlige folks tur

Han gjentar sitt mantra, og ønsker nå at Lysbakken skal bidra til å trekke en eventuell Ap/Sp-regjering mot venstre.

– Skiftende regjeringer har gjennom flere tiår dansa etter oljedirektørene, velferdsprofitørene og milliardærenes pipe. Det vil Rødt gjøre en slutt på. Hvis det skal bli vanlige folks tur, må en ny regjering si opp forlikene med de borgerlige som trekker skattepolitikken, miljøpolitikken og velferdspolitikken i mer urettferdig retning, sier Rødt-lederen.