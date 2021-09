Sarah Everard ble lagt i håndjern før drapet – vitner trodde hun ble pågrepet

I mars ble den 33 år gamle Sarah Everard bortført og drept da hun var på vei hjem fra en venninne. Saken fikk bred nyhetsdekning i Storbritannia, og nyheten om politimannen Wayne Couzens sto bak sendte sjokkbølger gjennom landet.

Onsdag møter Couzens i retten, hvor straffeutmålingen mot ham finner sted. En endelig avgjørelse kommer torsdag, og onsdag legger aktor frem nye detaljer om saken.

Gjennom januar hadde den 48 år gamle politimannen patruljert gatene på såkalte korona-vakter, hvor han håndhevet smittevernreglene. Da han så Everard gå hjem to måneder senere, utnyttet han denne kunnskapen til å anklage henne for brudd på koronarestriksjonene, og la den 33 år gamle kvinnen i håndjern. Så sent som samme dag hadde Couzens jobbet et tolvtimers-skift i politiet.

Wayne Couzens tilstår å ha kidnappet, voldtatt og drept Sarah Everard. Foto: Elizabeth Cook

Trodde de så en pågripelse

Hele kidnappingen tok mindre enn fem minutter, skriver BBC. Klokken 21. 34 ble Everard lagt i håndjern, og fire minutter senere ble hun kjørt i en leiebil til Dover. Her flyttet Couzens henne til sin egen bil og kjørte mot et isolert skogsområde han kjente godt.

Everards kjæreste beskriver henne som en «ekstremt intelligent, oppegående og gatevant» person, og kjæresten understreker at hun ikke var av den lettlurte sorten. Derfor mener han Everard umulig ville satt seg inn i en bil med en fremmed om hun ikke ble tvunget eller manipulert.

Den tidligere politimannen hevdet først å ikke ha kjennskap til Everard. Foto: AFP PHOTO / METROPOLITAN POLICE

To vitner fikk med seg kidnappingen, men på grunn av omstendighetene tenkte det var Everard som måtte ha gjort noe galt. De antok at Couzens var en politimann i sivil og at han pågrep 33-åringen.

Politiet vet ikke når hun ble drept, men slår fast at hun var død innen 02.30 samme kveld, da Couzens stoppet ved en bensinstasjon. Deretter besøkte han en skogområde i nærheten, hvor han ble til tidlig neste morgen.

Lot barna leke like ved liket

En uke senere fant politiet levninger i skogområdet, bare et steinkast unna eiendommen til Couzens.

– Den tiltaltes eiendom er like i nærheten av, og i den samme skogen, som der han brant Everards kropp etter han drepte henne, sier aktor.

– Han plasserte kroppen i store sekker som han hadde kjøpt spesifikt for dette formålet og flyttet den til en tjern dypere inn i skogen, men som bare var 130 meter fra eiendommen hans, påpeker aktor.

Politiet søkte gjennom skogområdet i Kent, kun et steinkast fra Couzens eiendom. Foto: Gareth Fuller

7. mars tok Couzens med seg familien til området, hvor han lot barna leke like i nærheten av der han dumpet Everard, skriver Sky News.

Da Couzens ble pågrepet 9. mars, hadde han fjernet alt innhold fra telefonen sin. Han hevdet først at han ikke kjente til Everard, før han forklarte at han hadde økonomiske problemer og derfor kidnappet jenter for kriminelle gjenger. I juli tilsto han drapet, og han risikerer nå livstid i fengsel.

Sinne mot politiet

Drapet på Sarah Everard skapte voldsomt engasjement i Storbritannia, og førte til krav om økte rettigheter og beskyttelse av kvinner, så vel som store demonstrasjoner mot politiet. Også onsdag møtte demonstranter opp utenfor rettslokalene for å vise sin misnøye med politiet, som selv fordømmer drapet på det sterkeste:

London-politiet har blitt kraftig kritisert etter drapet. Onsdag dukket demonstranter opp utenfor rettslokalet. Foto: Tolga Akmen/AFP

– Vi er rystet, sine og knust av denne mannens forbrytelser, som går imot alt det vi står for, sier London-politiet i en uttalelse.

Nå, over seks måneder senere, er Storbritannia rystet av et nytt drap på en kvinne som gikk hjem, læreren Sabina Nessa. Søndag ble en mistenkt pågrepet i saken.