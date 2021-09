Magdalena Andersson innstilt som ny leder av Socialdemokraterna

Magdalena Anderson har vært den eneste aktuelle kanditaten som etterkommer etter statsminister Stefan Löfven, og mandag stilte siste nødvendige partidistrikt seg bak Andersson som partileder.

Dermed har samtlige 26 partidistrikt nominert finansministeren til leder for Socialdemokraterna.

– Jeg er beæret over å bli valgt til partileder. Det er en stor avgjørelse, og ingenting man bestemmer seg for fra en dag til en annen, sa Andersson under en pressekonferanse onsdag. Det skriver Aftonbladet.

Partilederskiftet vil offisielt skje ved Socialdemokraternas kongress 3.-7. november i år.

– Dette blir historisk, sa valgkomiteens leder, Elvy Söderström.

Andersson er en person som «sier det som det er og gjør det som trengs», ifølge komitélederen.

Löfven varslet avgang

– Jeg er selvsagt beæret over å bli foreslått som partileder og vil takke for støtte fra alle medlemmene, sier finansministeren.

Den nye partilederen skal velges på Socialdemokraternas kongress i november. Löfven kunngjorde 22. august at han går av som partileder i forbindelse med partikongressen.

Löfvens arvtaker må deretter godkjennes som statsminister av Riksdagen for å kunne overta også som regjeringssjef. Det skjer eventuelt i forbindelse med behandlingen av regjeringens budsjettforslag.

– Samfunnet må mobiliseres

Andersson peker på gjengkriminalitet som én av sakene hun vil prioritere. Hun lover å «snu hver stein» for å hindre segregering og knekke de kriminelle gjengene i Sverige.

– Her trengs en mobilisering av hele samfunnet, sier Andersson, som slår fast at det er nødvendig med bedre integrering.

I tillegg vil hun satse på velferd og klimatiltak. – Klokken tikker. Løser vi ikke klimakrisen, er vi kjørt, advarer hun.

Den svenske samfunnsmodellen er av avgjørende betydning, ifølge Andersson.

– Vi har i over hundre år vist at det går an å bygge samfunnet mer rettferdig om man samarbeider, når hver og en av oss kan utvikle oss og vokse.