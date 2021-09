Selda Ekiz’ mor er analfabet – slik chatter de på en helt spesiell måte

Facebook-chatten til «Alle mot 1»-programleder Selda Ekiz og moren, Gulistan Ekiz, består av litt tekst og mange hjerte-emojis.

Ettersom Gulistan er analfabet kan hun ikke skrive, og da må Selda og moren være kreative de gangene de ikke har tid til å ringe hverandre.

HJERTER: Slik kan en samtale mellom mor og datter se ut i Facebook-chatten. Foto: Privat

– Siden hun ikke kan skrive sender hun hjerter til meg og søstrene mine, forteller Selda til God kveld Norge og legger til:

– Til meg sender hun to store hjerter og et lite ett - de store til meg og Alf, og det lille til lille Laleh.

Alf Martin Kollen Evensen er kjæresten til Selda og Laleh er deres datter.

Fikk ikke gå på skole

Foreldrene til programlederen innvandret fra Tyrkia på 1970-tallet og bosatte seg på Sande i Norge.

Da Seldas mor var ung fikk hun ikke muligheten til å gå på skole - derfor er hun analfabet.

– Hun klarer å lese littegranne nå, og er flittig bruker av emojiene på Facebook, sier 36-åringen.

De gangene Selda ikke får ringt Gulistan for å gjøre avtaler sender hun korte og tydelige beskjeder som moren klarer å lese.

– Da har vi avtalt at hun svarer med to hjerter om hun har forstått hva jeg har skrevet til henne. For eksempel kan jeg sende: «Vi kommer klokka 17. Svar med to hjerter om du har forstått», forklarer Selda.

Slik har hjerte-emojiene fått en helt spesiell funksjon for Selda og Gulistan, og det er deres måtes å kommunisere med hverandre utenom å snakke sammen muntlig.

KOM TIL NORGE: Selda Ekiz sine foreldre, Gulistan og Aziz Ekiz, er opprinnelig fra Tyrkia, men kom til Norge på 70-tallet. Foto: Privat

Moren sender også et hjerte for å gi klarsignal til når hun for eksempel er ledig til å ringes og ta en prat sammen over telefonen.

Kreftsyk mor

Den siste tiden har det vært ekstra viktig for Selda å holde en jevnlig kontakt med sin mor ettersom hun har fått påvist kreft og er midt i en behandling.

På grunn av koronapandemien har de måttet holde avstand ettersom moren er syk. Et forkjølelsesvirus som herjer nå gjør at de også må holde avstand litt til.

Selda synes det er koselig at de har funnet sin måte å kommunisere på skriftlig:

– Det er hyggelig å vite at hun tenker på oss, spesielt nå som hun har fått kreft og vi ikke alltid kan være der på grunn av smittefare, sier Selda og fortsetter:

– Da er det ekstra hyggelig at hun også vet at vi tenker på henne når vi svarer tilbake.

Seldas far, Aziz Ekiz, prøvde å lære kona si Gulistan å lese og skrive da de var yngre, men det ble lite tid til det:

– Hun klarer å skrive navnet sitt, men siden de begge måtte jobbe for å få endene til å møtes ble det aldri noe tid til skrive- og lesekurs. Nå som hun har fått hjernekreft er det noe som ikke prioriteres selvfølgelig.

RØRENDE: Selda Ekiz forteller at flere ble rørt da hun delte innlegget om hvordan hun og moren kommuniserer med hverandre. Her er hun konferansier under åpningen av en innovasjonskonferanse på Universitetet i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Da kommuniserer mor og datter heller med hjerter til hverandre.

Rørt til tårer

Selda valgte å dele en av hjerte-samtalene sine med Gulistan i historiefunksjonen på sin Instagram-profil.

Der forklarte hun også kort hvorfor de kommuniserer slik de gjør i Facebook-chatten og at moren er analfabet.

Tilbakemeldingene har vært over all forventning:

– Det rant inn med koselige tilbakemeldinger. Mange sendte hjerter og flere fortalte at de syntes det var så rørende at de gråt, sier 36-åringen.