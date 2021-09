Kilder til TV 2: Ap og Sp krevde SV-nederlag for å gå til regjeringsforhandlinger

HURDAL (TV 2): Audun Lysbakken og SV valgte å kaste en rødgrønn flertallsregjering på bålet etter at Jonas Gahr Støre satte hardt mot hardt, og ikke ville gå med på å endre Høyre-statsminister Erna Solbergs oljeskatt eller redusere leteaktiviteten på norsk sokkel. Det opplyser kilder til TV 2.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet dannet felles front og forlangte at SV skulle godta flere åpenbare nederlag for å få gå videre til regjeringsforhandlinger. Dersom SV-leder Audun Lysbakken godtok disse absolutte kravene, var Senterpartiet og Arbeiderpartiet klare for regjeringsforhandlinger, forteller kilder til TV 2.

TV 2 kjenner til to av de absolutte kravene:

At SV måtte godta den borgerlige regjeringens skattepolitikk for oljenæringen.

At SV måtte godta dagens ordning for tildeling av lisenser for oljeleting på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder og ordinære konsesjonsrunder i nye områder.

Under koronakrisen ble det opprettet en oljeskattepakke som skulle hjelpe Norges viktigste næring gjennom krisen.

Disse midlertidige ordningene var ikke Ap og SV villig til å diskutere, opplyser SV-kilder med direkte innsikt i sonderingene til TV 2.

Regjeringen har nå lagt fram et forslag til ny oljeskatt. Forslaget innebærer at noe av kostnadsrisikoen for å lete etter olje flyttes fra staten til selskapene.

FULL FART: Etter et kort pressemøte satte SV-leder Audun Lysbakken snuten mot Oslo, med kommunikasjonssjef Siri Gjørtz som sjåfør. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ifølge SV-kilder var det ikke mulig å rikke Ap og Sp til å gå lenger enn det regjering gjør.

Det samme skal, ifølge kildene, ha vært tilfelle når det gjelder oljeleting på norsk sokkel. Der ønsket SV å få redusert leteaktiviteten i de såkalte TFO-områdene (tildeling i forhåndsdefinerte områder) i tillegg til å få avsluttet ordningene med nummererte konsesjoner. Det er disse to ordningene som utgjør lisensordningen i oljepolitikken i Norge.

Men Arbeiderpartiet og SV var ikke til rikke og tilbød «så godt som ingenting», ifølge SV-kildene.

Flere sentralt plasserte SV-kilder sier til TV 2 at det var en rekke saker som ble for krevende.

Blant områder som nevnes er profitt i velferden, arealforvaltning og vern av natur, skatt, klima og oljeleting og den tidligere nevnte oljeskatt.

Men kilder i Arbeiderpartiet peker på at det var oljepolitikken som ble for vanskelig.

Ap «overraskende steile»

Etter det TV 2 får opplyst var det altså ikke Senterpartiet som presset SV ut av forhandlingen.

Det var en felles hard front fra Ap og Sp.

En kilde som har hatt innsikt i sonderingene gir følgende beskrivelse av forhandlingene:

– Ap og Sp har omtrent ikke gitt noe som helst.

Ap beskrives som «overraskende steile».

I SV er man skuffet over at Ap ikke leverte i tråd med det de mener partiet har gjort i Stortinget de siste årene, der de har nærmest seg SV i klima og miljøpolitikk.

BAK LUKKA DØRER: Ap, Sp og SV holdt på i fem dager med regjeringssondering. Onsdag brøt SV forhandlingene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Møter i natt

SVs arbeidsutvalg hadde møte til nærmere klokken 02.00 i natt, og diskuterte om det var på tide å bryte.

SV skal ha gjort det klart tidlig onsdag morgen at de ville bryte, hvis det ikke var vilje til bevegelse på verken nedtrapping av oljeleting og en mer rettferdig fordeling gjennom skatt, ifølge kildene.

Onsdag formiddag tok partiet avgjørelsen om å bryte, og like etter klokken 13.00 onsdag, bekreftet SV-lederen til pressen at partiet velger å gå i opposisjon på Stortinget – ikke i regjering.

– Vi er svært skuffet over at det ikke er grunnlag for en rødgrønn regjering i denne omgang, sa Lysbakken.