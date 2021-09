Sunniva (23) bisatt: – Den bunnløse sorgen sin dag

– Du var den beste av de beste, den vakreste av de vakre og den snilleste av de snille, sa moren til den Sunniva Borgen i kirken.

Hun beskrev datteren som en person med et brennende engasjement for andre.

– Du var så nær oss alle. Vi er så uendelig glad i dag. Vi savner klemmene dine og savner at du ringer og sier: «Hei, det er Sunniva», sa moren i kirken.

Kisten pyntet med røde roser

Torsdag møtte 400 personer i Eidsvåg kirke for å ta et siste farvel med den 23 år gamle jenta.

Kisten var dekket av røde roser. Under er det strødd hvite, rosa og røde roseblader. På kirkegulvet foran kisten var det plassert et bilde av avdøde der hun smiler til kameraet.

Familie og venner har dekket gulvet i kirken med kranser. På en av sløyfene står det «Vår solstråle. Vi vil aldri glemme deg».

SISTE HILSEN: Kirkegulvet var dekket av kranser og hilsener fra de nærmeste. Foto: Klaus Holthe/TV 2

– Hun ble grusomt, brutalt og unødvendig revet bort fra dere, sa prest Aage Mjeldheim.

MINNEORD: Prest Aage Fjeldheim beskrev en positiv, omtenksom ung kvinne som brutalt ble revet bort. Foto: Klaus Holthe/TV 2

Drept i egen leilighet

Natt til søndag 12. september rykket politiet ut til en leilighet i Åsane i Bergen, etter at flere naboer hadde meldt fra om bråk.

Her fant de Sunniva hardt skadet i leiligheten. Hun døde senere av skadene.

En mann i 20-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap.

Oppretter et fond for å hedre Sunniva

På minnesiden skriver familien at Sunniva gjennom livet viste et sterkt engasjement for barn og unge som av ulike grunner, fysisk sykdom, psykisk lidelse, vanskelige oppvekstsvilkår, eller andre grunner, hadde det vanskelig.

FULLSATT KIRKE: Eidsvåg kirke var fylt til randen av familie og venner som ville ta et siste farvell med Sunniva Borgen som ble 23 år gammel. Foto: Klaus Holthe/TV 2

For å hedre Sunniva, vil familien opprette et fond som skal ha som formål å støtte arbeid til hjelp for unge, sårbare mennesker.

Familiens bistandsadvokat, Beate Hamre, har tidligere sagt til TV 2 at familien er i dyp sorg, men ønsker å gå ut med Sunnivas navn for hedre henne og sette fokus på fondet og dets formål.