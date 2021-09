I år kommer det flere nye bilmerker til Norge. En av de mest spennende satsingene står Nio for.

Nio er en fersk bilprodusent fra Kina. De startet så sent som i 2014, men har allerede gjort seg bemerket, blant annet ved å sette ny rekord for elbil på Nürburgring, deltakelse i Formel E – og salg av personbiler.

Første modell ut i Norge er SUV-en ES8. Her er det firehjulsdrift, rekkevidde på drøyt 500 kilometer, over 530 hestekrefter og mulighet for å trekke tilhenger.

Med andre ord en bil som bør passe mange norske kjøpere godt.

I dag er det den store premieren på Nios satsing i Norge. Det markerer de med å åpne dørene på sitt Nio House, på Karl Johansgate i Oslo. Og ikke minst: De kunngjør prisen på ES8.

Her er startprisen

Brooms bilekspert Benny Christensen er en av dem som er invitert på premieren. Akkurat nå er det pressekonferanse, men først rakk Benny å gi oss litt info:

Nio House har invitert pressen til sine splitter nye lokaler i dag. I morgen åpner dørene for publikum.

– For å gå rett på sak. ES8 starter på 609.000 kroner i det norske markedet, mens toppmodellen er priset til 759.000 kroner. Jeg tenker dette er litt høyere enn hva jeg regnet med, vi er på nivå med Audi e-tronher, kommenterer Benny, og legger til:

– Du kan også kjøpe bilen uten batteripakke, da koster den fra 519.000 kroner. Videre kan man da leie minste batteripakke for 1.599 kroner i måneden. Det blir veldig spennende å se hvordan dette blir mottatt i det norske markedet, sier Benny.

Nio starter på en av Norges dyreste adresser

Nio er et av flere kinesiske bilmerker som etablerer seg i Norge i år. Og de har ambisiøse planer.

Bytte batteri på fire-fem minutter

Noe Nio skiller seg fra konkurrentene på, er batterier og lading. Mens andre fokuserer mest på hurtiglading, vil Nio heller bytte hele batteripakken på bilen. Det går mye raskere – og vil også sørge for at du til enhver tid har et "friskt" batteri.

I Kina har de allerede testet batteribytting en stund. Der har de nemlig 400 batteribyttestasjoner. I Norge kommer den første i Oslo-området. Men innen utgangen av året skal det være en ved alle de fire største byene.

– Fire-fem minutter tar det å bytte batteriet. Når batteriet som tas ut av bilen er levert, kan kvaliteten sjekkes. Hvis det er noe som må fikses, kan det gjøres fortløpende, forteller Marius Hayler general manager i Nio Norge.

Nytt bilmerke i Norge – tilbyr noe du aldri har fått før

Nio har helt tydelig premium-ambisjoner, kvalitetesfølelsen er høy i ES8-interiøret.

Romslig

ES8 er en stor SUV. Vi snakker over fem meter i lengde. Den leveres som seks- eller sjuseter. Bagasjerommet svelger alt fra 310 liter med alle sju seter i bruk – til 1.901 liter om man legger alle baksetene flatt.

Selv på tredje seterad er fullt mulig å sitte for voksne. Og du har både ladepunkt og egne koppholdere her.

Andre seterad er justerbar, slik at du kan skyve disse fram for å gi plass til beina. Og siden bilen er så romslig, er det fullt mulig å sitte komfortabelt på andre seterad når den er skjøvet fram.

Foran er det også et hav av plass. Passasjersetet har en slags "liggefunksjon" som rett og slett er som å sitte på første klasse i et fly. Du kan felle ut en støtte i fotbrønnen og få en pute under leggene, slik at du mer eller mindre kan ligge langstrakt. Sikkert deilig på langtur!

Er dette Norges mest unike bilbutikk?

Nio House skal være en bilbutikk utenom det vanlige. I Norge starter de på en fasjonabel adresse, nemlig Karl Johans gate.

Restaurant og bibliotek

Et annet område der Nio tenker utenfor boksen, er at de har en annen type forhandler/butikk, enn alle andre. Altså det de kaller Nio House. Nio House på Karl Johan har bibliotek og restaurant – ja, og mulighet for interesserte til å komme innom og ta en titt på bilen, selvsagt.

I løpet av et knapt års tid, skal det være et Nio House i de fire største byene i Norge.

I tillegg til servicesenter, vil det også være mobile vedlikeholdsenheter som drar ut og treffer kundene der de er.

Les mer om Nios satsning i Norge her

Video: Slik fungerer Nios batteribyttte-stasjon: