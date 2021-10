Da Land Rover Defender forsvant ut i 2016, var det tilløp til landesorg hjemme i Storbritannia. For Land Rover-fansen ble det ikke bedre av at bilen faktisk ikke fikk noen oppfølger den gangen.

Land Rover hadde nemlig ikke noen ny modell klar, det skulle ta flere år før den kom.

Dermed ble det et tomrom i markedet, det tomrommet bestemte franske Ineos seg for å tette.

Først prøvde de å få kjøpe Land Rovers produksjonsutstyr til Defender. Da de fikk nei til dette, bestemte de seg så for å utvikle bilen på egenhånd.

Motor fra BMW

Nå er den straks klar. Ineos er i gang med de siste testene og produksjonen skal etter planen starte til sommeren neste år.

Her snakker vi to utgaver: En femdørs personbil og en pickup.

For å holde utviklingskostnadene nede, kjøper Ineos motor og girkasser fra BMW. Chassiset blir produsert i Portugal. Opprinnelig var planen å sette sammen bilen i Wales, men dette er nå flyttet til Frankrike.

Ineos har tatt mål av seg å lage en fullverdig offroader, samtidig som bilen skal være langt mer moderne enn forrige Defender.

Cockpit-følelse

Bilen har separat ramme, i karosseriet vil det være utstrakt bruk av karbonplater. Her skal alt ligge til rette for at bilen tåler røff behandling og skal klare seg godt utenfor allfarvei. Samtidig skal den være langt mer moderne og også mer komfortabel enn den opprinnelige Defenderen.

Innvendig er det en markant midtkonsoll med store, fysiske knapper. Betjeningen skal være enkel, selv med votter eller arbeidshansker på hendene. Samtidig er et moderne infotainment-system på plass. Hele interiøret skal også kunne rengjøres med høytrykksspyler. Også i taket finnes det knapper, og man får litt cockpit-følelse av det hele.

Robust interiør, her skal du kunne kjøre bil med arbeidshanskene på.

For høy startpris?

Ineos mener selv det skal være en åpning i markedet for en bil som dette. Det har etter hvert blitt langt mellom de tradisjonelle offroaderne. Flere bilprodusenter har forlatt segmentet eller de har gjort som Land Rover med nye Defender: Laget en bil med vel så mye fokus på luksus og gode veiegenskaper.

Ineos har akkurat sluppet startprisen i England. Den er på 48.000 pund, eller drøyt 550.000 kroner. Reaksjonene så langt går på at det kan bli tøft å selge en modell fra et nytt og ukjent bilmerke til en såpass høy pris.

Skal de klare det, må nok Ineos også appellere til kunder som ikke bare er ute etter en arbeidshest.

