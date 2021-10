Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny.

Vi vurderer teltgarasje til bilen nå til vinteren. For å beskytte den mot snø. Hva om teltgarasjen skader bilen ved uhell – vil bilforsikring dekke dette?

Benny svarer:

Hei til deg også.

Dette er et aktuelt spørsmål nå. De neste ukene vil nok mange biler gå i vinteropplag. Ikke alle har tilgang til garasje og en teltgarasje, eller et enkelt reisverk med presenning over, er ikke uvanlig. Snarere tvert imot. Ganske mange går for en slik løsning. Av samme grunn som deg – for å skåne bilen for snø, løv, nedbør og sollys.

Ofte er disse enkle garasjene billige å sette opp også.

Men – det er et stort men her. En alminnelig tre-garasje er jo underlagt ganske strenge krav i forhold til dimensjonering av taksperrer og øvrig konstruksjon. Disse tåler da også både mye snøfall, vind, høststormer og andre påkjenninger.

Disse, ofte svært enkle, teltgarasjene med billig-presenning fra Europris og reisverk av gamle tre-lekter, tåler ikke på langt nær de samme påkjenningene. Det er heller ikke uvanlig at de «klapper sammen». Både bulker og riper i lakken kan fort bli resultatet.

Kan bli dyrt

Har man kaskoforsikring på bilen, kan man få dekket disse skadene. Som oftest med en egenandel. Men om forsikringsselskapet mener du har opptrådt det de kaller uaktsomt, kan du risikere å få dekket bare deler, eller i verste fall, ikke noe i det hele tatt.

Med uaktsomt menes at man for eksempel har unnlatt å fjerne snø på taket, dimensjonert for dårlig, eller ikke sikret / forankret den godt nok i forhold til vind og slike ting.

Her finnes det, som ved forsikringsskader flest, ikke noe fasitsvar. Hver skade vurderes individuelt. Men det kan altså bli en svært dyr måte å beskytte bilen på, om man er uheldig. Det er ikke mye som skal til før man har skader for mangfoldige titusener. For de pengene kunne man kanskje leid seg en sikker og god garasjeplass?

Norge er jo et land med mye vær, vind og nedbør. Det MÅ man absolutt ta høyde for om man planlegger et slikt bygg. Det må dimensjoneres godt, avstives forsvarlig og ha et tak som tåler et skikkelig snøfall med våt og tung snø. Man må heller ikke glemme at disse byggene er lette og dermed svært vindutsatt.

Jeg skal ikke fraråde deg å gjøre dette, men jeg ser på det som en nødløsning. Om du velger å bygge noe slikt, så sørg i alle fall for at det blir solid nok. Det kan jo også være verdt å ha i bakhodet at det er sjelden slike bygg vinner noen byggeskikk-pris. Det er ikke sikkert naboen synes det er en like god ide som deg …

Ønsker deg lykke til med vinterlagring av bilen!

Stort arkiv

