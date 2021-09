Vedum: – Vi konkluderte med at det var grunnlag for å gå videre

Onsdag klokken 13.30 ble det klart at SV bryter regjeringssonderingene og ikke vil være en del av en rødgrønn regjering.

– Det er med stor skuffelse at vi må erkjenne at det etter SV sitt syn ikke er politisk grunnlag for å danne en rødgrønn regjering, sa SV-leder Audun Lysbakken etter forhandlingsbruddet.

Kari Elisabeth Kaski (SV). Foto: Truls Aagedal/TV 2

– Siden valget har vi jobbet hardt for en regjering som reduserer forskjellene og tar kraftfulle grep mot klima- og naturkrisa. Hele tiden har vi vært klar på at det ville være den helhetlige politikken for rettferdig fordeling og helheten på klima og natur som ville avgjøre om SV går i regjering.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at han mener det var grunnlag for samarbeid.

– Vi mente det var grunnlag for å gå videre. Det er SV som har konkludert med at det ikke var mulig å gå videre, og jeg har respekt for det, sier Vedum.

Nå signaliserer Sp-lederen at han er beredt på å raskt gå i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet. Han avviser at han vil se til borgerlig side for å danne regjering.

– Jeg ønsker å få byttet ut dagens regjering. Jeg ser frem til et godt samarbeid med SV og Ap, sier Vedum.

– Ikke grunnlag

SVs Kari Elisabeth Kaski sier til TV 2 at hun er skuffet.

– Jeg er veldig skuffet over at det ikke blir forhandlinger for en rødgrønn regjering i denne omgang. Vi har gått til valg på en regjering som reduserer forskjellene og tar kraftfulle grep mot klimakrisa. Men når det ikke er mulig å få enighet som går langt nok og gir et reelt skifte, da er det dessverre ikke grunnlag for forhandlinger, sier Kaski.

– Når vi nå går i opposisjon og uten binding til den kommende Ap-ledede regjeringen er vi klare til å forhandle budsjett for å få gjennomslag for klima og forskjeller.

Også Sps Kjersti Toppe sier at hun er skuffet.

– Ja. Jeg synes det er synd at SV ikke går videre til forhandlinger. Jeg har hele tiden ønsket SV velkommen og at en flertallsregjering med SV var naturlig dersom valget tilsa det. Senterpartiet var villig til å gå videre til forhandlinger. Uansett kommer ikke en ny regjering utenom SV, nå i Stortinget, sier Toppe.

Beredt på å gå videre

Sp-topp og arbeidspolitisk talsperson i partiet Per Olaf Lundteigen sier til TV 2 at de nå vil forsøke å danne regjering uten SV.

Per Olaf Lundteigen (Sp). Foto: Ida Cecilie Madsen

– Sp var beredt til å gå videre fra sonderinger til forhandlinger, sier Per Olaf Lundteigen til TV 2.

Regjeringssonderingene har pågått på Hurdalsjøen hotell en snau uke. Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsket seg opprinnelig en rask avklaring på om det var grunnlag for et samarbeid mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstre.

De tre partiene har sammen flertall på Stortinget, og dette alternativet ble gjennom hele valgkampen beskrevet som Støres drømmeregjering. Nå fikk Ap-lederens drøm en brutal stans.